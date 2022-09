Google sta rilasciando uno strumento che facilita la rimozione dei risultati di ricerca contenenti l’indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni di identificazione personale, secondo quanto riportato da 9to5Google. La funzione “risultati su di te” è stata rivelata per la prima volta all’I/O 2022 di maggio, descrivendola come un modo per “aiutarti a controllare facilmente se le tue informazioni di identificazione personale possono essere trovate nei risultati di ricerca”.

Se si vede un risultato con il proprio numero di telefono, indirizzo di casa o e-mail, è possibile fare clic sul menu a tre punti in alto a destra. Si apre il consueto pannello “Informazioni su questo risultato”, ma ora contiene una nuova opzione “Rimuovi risultato” nella parte inferiore dello schermo. Una finestra di dialogo indica che se il risultato contiene una di queste tre cose, “possiamo esaminare la sua richiesta più rapidamente”.

È quindi possibile monitorare la richiesta in una nuova voce di menu dell’app Google chiamata “Risultati su di te”, disponibile toccando il proprio profilo utente in alto a destra. È quindi possibile monitorare l’avanzamento delle richieste tramite i filtri “Tutte le richieste”, “In corso” e “Approvate”.

La stessa pagina permette anche di fare una nuova richiesta con un passaggio “Perché vuoi rimuovere questo risultato”. Le opzioni includono “Mostra le mie informazioni di contatto personali”, “Mostra il mio contatto con l’intento di danneggiarmi”, “Mostra altre informazioni personali”, “Contiene informazioni illegali” e “È obsoleto”. In precedenza, tuttavia, Google ha dichiarato che non tutte le richieste possono essere accolte: “È importante notare che quando riceviamo richieste di rimozione, valutiamo tutti i contenuti della pagina web per assicurarci di non limitare la disponibilità di altre informazioni ampiamente utili, ad esempio negli articoli di cronaca. Naturalmente, la rimozione delle informazioni di contatto da Google Search non le rimuove dal web, per cui si consiglia di contattare direttamente il sito di hosting, se ci si sente a proprio agio”

La nuova funzione è stata distribuita solo a un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e in Europa, osserva 9to5Google. Nel frattempo, è possibile rimuovere altre informazioni di identificazione personale o contenuti di doxxing da Google Search tramite una richiesta di rimozione – ci sono maggiori informazioni al riguardo qui.