A pochi giorni dall’evento di lancio ufficiale, i nuovi modelli Galaxy S24+ e S24 Ultra di Samsung mostrano punteggi migliorati nei benchmark di Geekbench, suggerendo un’ottimizzazione del software e rivelando la strategia di Samsung per l’utilizzo di due chipset diversi.

A breve distanza dalla loro presentazione ufficiale, prevista per il 17 gennaio, i nuovi modelli Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra di Samsung hanno fatto la loro comparsa nei recenti benchmark di Geekbench. Sebbene questi elenchi non offrano nuove informazioni tecniche, i punteggi ottenuti possono fornire interessanti spunti di discussione. Nei test, entrambi i dispositivi hanno mostrato miglioramenti significativi, specialmente nei test della CPU multi-core, suggerendo che Samsung abbia ottimizzato il software in vista del debutto sul mercato.

Da tempo è noto che Samsung introdurrà la serie Galaxy S24 con due diversi chipset. Il modello Ultra sarà equipaggiato con una versione overclockata del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e in alcuni altri mercati, anche gli altri due modelli, S24 e S24+, riceveranno il chip Snapdragon. Per il resto del mondo, i dispositivi saranno alimentati dal processore Exynos 2400 di Samsung.

Si ritiene che il modello Plus adotterà lo Snapdragon in un numero maggiore di mercati rispetto al modello standard del Galaxy S24. Tuttavia, nessuno dei modelli sarà esclusivamente basato sul chip Qualcomm. I risultati di Geekbench hanno già confermato la strategia di Samsung per i telefoni a doppio chipset. Sebbene i benchmark non possano raccontare tutta la storia, alcune delle prime speculazioni suggerivano prestazioni inferiori per il Galaxy S24+ con Exynos rispetto al Galaxy S24 Ultra con Snapdragon.

Nei test precedenti, il modello Plus aveva ottenuto 2.067 punti nel test CPU single-core e 6.520 nel test multi-core, mentre il modello Ultra aveva raggiunto rispettivamente 2.234 e 6.807 punti. Questi punteggi, sebbene non i migliori del segmento, hanno mostrato spazio per miglioramenti. Nei test recenti, il Galaxy S24+ ha incrementato i suoi punteggi a 2.193 e 6.895, mentre il Galaxy S24 Ultra ha raggiunto 2.297 e 7.104 punti.

Questo aumento sostanziale dei punteggi, in particolare quelli multi-core, suggerisce un continuo lavoro di ottimizzazione del software da parte di Samsung in vista del lancio. Anche se il chip Snapdragon rimane superiore all’Exynos, è importante ricordare che stiamo confrontando due telefoni diversi, con l’Ultra che probabilmente ha un sistema di raffreddamento più robusto rispetto al Plus.