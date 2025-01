Le recenti rivelazioni del Wall Street Journal gettano una nuova luce sul comportamento privato di Elon Musk, CEO di Tesla, X e SpaceX, sollevando interrogativi sul suo impatto sulle sue aziende e sulle loro responsabilità legali

Elon Musk, il miliardario CEO di Tesla e SpaceX, è recentemente balzato agli onori della cronaca non solo per i suoi successi imprenditoriali ma anche per motivi più controversi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti manageriali e membri del consiglio di amministrazione di Tesla e SpaceX, Musk sarebbe coinvolto nell’uso di sostanze stupefacenti. Queste rivelazioni sollevano serie preoccupazioni riguardo alla salute personale di Musk e alle possibili ripercussioni sulla gestione delle sue aziende.

Musk, già noto per aver fumato marijuana durante un episodio del podcast “Joe Rogan Experience” nel 2018, sembra ora essere associato all’uso di droghe più pesanti come LSD, ketamina, cocaina, ecstasy e funghi allucinogeni. Queste informazioni emergono in un contesto particolarmente delicato, data la visibilità e l’influenza di Musk nel mondo tecnologico e finanziario.

L’uso di queste sostanze, secondo le fonti, avverrebbe principalmente durante feste private in diverse parti del mondo. Questi eventi sarebbero caratterizzati da rigorose misure di riservatezza, inclusi divieti sull’uso di smartphone e la firma di accordi di non divulgazione da parte degli ospiti.

Questa situazione solleva interrogativi non solo sulla salute personale di Musk, ma anche sull’incolumità delle sue aziende. Episodi specifici citati dal Wall Street Journal includono un evento a Los Angeles nel 2018 e una presentazione confusa e ritardata al quartier generale di SpaceX, eventi che potrebbero indicare un impatto diretto del comportamento privato di Musk sulle sue responsabilità professionali.

Le implicazioni legali di tali comportamenti sono importanti. In particolare, SpaceX, in quanto contraente del governo federale statunitense, è soggetta al Drug-Free Workplace Act. Questo implica che il presunto uso di sostanze stupefacenti da parte di Musk potrebbe mettere in pericolo accordi milionari con enti come la NASA. La legge richiede che tutti i contraenti federali mantengano un ambiente di lavoro libero da droghe, e le violazioni possono avere conseguenze gravi, inclusa la perdita di contratti governativi.

Queste rivelazioni, se confermate, potrebbero avere un impatto negativo sulla percezione pubblica di Musk e sulle sue aziende. Nonostante la sua figura sia spesso associata a un’immagine di visionario e innovatore, episodi di questo tipo mettono in luce i rischi connessi alla sua personalità e stile di vita controversi.