Electronic Arts (EA) annuncia una strategia aziendale rivoluzionaria: l’azienda si suddividerà in EA Entertainment e EA SPORTS, entrambe guidate da figure storiche dell’editore.

L’industria dei videogiochi è destinata a un cambiamento epocale. Electronic Arts (EA), uno dei più grandi editori di videogiochi al mondo, ha annunciato la sua decisione di dividere l’azienda in due organizzazioni distinte: EA Entertainment e EA SPORTS. La decisione, comunicata dall’amministratore delegato Andrew Wilson, rappresenta un grande passo in avanti nella strategia futura dell’editore.

La notizia è stata rilasciata attraverso un comunicato stampa ufficiale, pubblicato sul sito web di EA. Nell’ambito di questa rivoluzione interna, entrambe le nuove organizzazioni risponderanno direttamente a Wilson, delineando un futuro che vede la crescita e la specializzazione come pilastri fondamentali.

EA Entertainment: un hub per l’intrattenimento interattivo

EA Entertainment sarà gestita da Laura Miele, una figura di lungo corso all’interno dell’azienda. Avendo ricoperto ruoli di rilievo come Chief Studios Officer e responsabile degli EA Worldwide Studios, Miele vanta un’esperienza di oltre 22 anni in EA. Ha lavorato su titoli di successo come Need for Speed, Dragon Age e Battlefield e ha guidato l’azienda nel settore Star Wars come direttore generale.

Wilson ha descritto EA Entertainment come un centro per “straordinarie proprietà intellettuali, tra cui alcuni dei più amati blockbuster del mondo, e proprietà intellettuali concesse in licenza attraverso potenti collaborazioni”. Il futuro di questa organizzazione vedrà la costruzione di nuove esperienze innovative su una base di franchise leggendari.

EA SPORTS: il futuro del fandom sportivo

Dall’altro lato, Cam Weber, vicepresidente esecutivo e direttore generale del gruppo EA Sports & Racing, è stato nominato presidente di EA SPORTS. Con un portfolio che comprende Madden, Super Mega Baseball, F1, PGA Tour, NHL, UFC e la nuova serie FIFA, Weber guiderà l’organizzazione verso l’ampliamento della proprietà aziendale e l’accelerazione dei piani di crescita dei team.

“L’impareggiabile leadership di Cam ha reso le nostre squadre EA SPORTS le migliori del settore e siamo posizionati per guidare il futuro del fandom sportivo”, ha dichiarato Wilson.

Il futuro di EA

Nel comunicato stampa ufficiale, Wilson ha evidenziato il ruolo chiave che avranno Laura Miele, Cam Weber, Stuart, David e lo Chief Strategy Officer Mihir Vaidya nella realizzazione di questi cambiamenti organizzativi. La loro collaborazione e la loro dedizione saranno fondamentali per guidare la nuova struttura di EA verso il successo.

Questa ristrutturazione rappresenta un momento storico per EA e per l’intera industria dei videogiochi. Con la suddivisione in EA Entertainment e EA SPORTS, l’editore mostra un’ambizione sfrenata e la determinazione a reinventare se stesso per il futuro. Non vediamo l’ora di vedere come si svilupperà questa nuova fase dell’azienda.