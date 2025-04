CMF by Nothing presenta Buds, gli auricolari con la migliore cancellazione del rumore nella loro fascia di prezzo, e Neckband Pro, i primi auricolari a collo con ANC ibrida da 50 dB.

CMF di Nothing ha annunciato il lancio di due prodotti innovativi che stanno per innovare il mondo degli auricolari: Buds e Neckband Pro. In meno di un anno, CMF ha dimostrato che il grande design e l’alta qualità audio non sono esclusività della fascia alta del mercato. Il 2024 ha visto il debutto di Neckband Pro, il primo dispositivo nel suo segmento a offrire ANC ibrida da 50 dB, e di Buds, che stabiliscono un nuovo standard nella cancellazione attiva del rumore nel loro range di prezzo.

Buds: la nuova frontiera dell’ANC

Buds si distinguono per la loro capacità di cancellare attivamente il rumore fino a 42 dB, garantendo un isolamento acustico superiore fino a 2900 Hz. Questa caratteristica li rende i migliori nel loro segmento per la riduzione dei rumori ambientali. La modalità Trasparenza permette di restare connessi con l’ambiente circostante, mentre la tecnologia Clear Voice e quattro microfoni HD assicurano chiamate cristalline.

I driver in biofibra da 12,4 mm e la tecnologia Ultra Bass 2.0 offrono un suono ampio e immersivo, con bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini. La personalizzazione del suono è facilitata dalla tecnologia Dirac Opteo e da cinque impostazioni di equalizzazione. In termini di autonomia, i Buds promettono fino a 8 ore di ascolto con una singola carica e 35,5 ore totali grazie alla custodia di ricarica. La ricarica rapida fornisce 6,5 ore di autonomia con soli dieci minuti di carica.

Neckband Pro: l’ANC ibrida incontra l’allenamento

Neckband Pro si distinguono per il loro ANC superiore a 50 dB, offrendo una riduzione del rumore senza precedenti grazie a un chipset avanzato e cinque microfoni HD. La tecnologia Environment Adaptive ANC si adatta automaticamente al rumore ambientale, migliorando l’esperienza d’ascolto in qualsiasi situazione. Gli algoritmi di cancellazione del rumore AI, testati con oltre 30 milioni di campioni sonori, garantiscono chiamate chiare e senza interferenze.

Progettati per l’attività fisica, i Neckband Pro presentano un’intuitiva ghiera Smart Dial 3-in-1 per un controllo totale della riproduzione musicale e della cancellazione del rumore. La resistenza IP55 li rende adatti ad ogni tipo di allenamento, in qualsiasi condizione climatica. Il suono è arricchito da un driver a diaframma composito da 13,6 mm e dalla tecnologia Ultra Bass 2.0, offrendo bassi profondi e un effetto audio spaziale per un’esperienza di ascolto coinvolgente. La batteria da 220 mAh garantisce 37 ore di riproduzione ininterrotta.

Prezzi e disponibilità

Buds saranno disponibili su Amazon al prezzo di 39€, con preordini dal 12 marzo e vendite dal 18 marzo. Neckband Pro, inizialmente in vendita esclusivamente in India, potrebbero raggiungere il mercato europeo nei prossimi mesi al prezzo di 35€.