Google porta la traduzione simultanea all’interno della funzione Cerchia e Cerca di Galaxy AI. Inquadra un oggetto e ottieni la sua traduzione in tempo reale, direttamente sullo schermo del tuo smartphone Samsung.

Samsung e Google uniscono le forze per migliorare ulteriormente una delle caratteristiche distintive della suite Galaxy AI, portando l’esperienza utente a un livello superiore con l’introduzione della traduzione in tempo reale tramite la funzione “Cerchia e Cerca“. Grazie a questa novità, gli utenti possono ora non solo cercare informazioni sugli oggetti visualizzati sullo schermo del proprio dispositivo, ma anche tradurre istantaneamente testi e immagini con un semplice gesto.

Mishaal Rahman ha rivelato con un post sulla piattaforma di social media X/Twitter che Google sta implementando questa funzione in maniera graduale, lasciando presagire che inizialmente sarà disponibile per i modelli Samsung più recenti come la serie Galaxy S24. La nuova capacità consente agli utenti di evidenziare con un cerchio oggetti o testi sullo schermo del proprio smartphone e ricevere immediatamente traduzioni accurata, espandendo le potenzialità di interazione con il mondo circostante attraverso il dispositivo.

La funzione “Cerchia e Cerca”, già apprezzata per la sua capacità di fornire informazioni dettagliate sugli oggetti selezionati, con l’aggiunta delle traduzioni diventa uno strumento ancora più potente e versatile. L’aggiornamento si avvale della tecnologia di Google Traduttore, integrata nell’app Google sugli smartphone, per offrire un servizio di traduzione immediato e intuitivo.

Nonostante l’aggiornamento sia attualmente in fase di rilascio graduale, e non sia ancora chiaro quali dispositivi lo riceveranno per primi, è importante sottolineare che i proprietari di dispositivi Samsung Galaxy, anche di modelli di punta come il Galaxy S24 Ultra, potrebbero dover attendere un po’ prima di poter utilizzare la nuova funzione. Questo dipende dalla politica di distribuzione degli aggiornamenti di Google, che tende a privilegiare i dispositivi più nuovi e popolari.

L’importanza di questo aggiornamento non può essere sottostimata: apre nuove possibilità di apprendimento e interazione, facilitando la comprensione di lingue e contesti stranieri direttamente dallo schermo del proprio telefono. Gli utenti interessati a sfruttare al meglio questa nuova funzione dovrebbero tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’app Google Traduttore sul loro dispositivo, in quanto è probabile che la funzionalità venga implementata attraverso un aggiornamento dell’app.