La rivalità tra Spotify e Apple non è nuova, dal momento che i due giganti del mondo della musica in streaming si trovano a competere sul mercato da tempo. Tuttavia, la battaglia sembra assumere una nuova forma: questa volta, il punto di scontro è il dispositivo HomePod.

Il mancato supporto di Spotify per il dispositivo aveva portato a un feroce scambio di accuse tra le due aziende nel 2019, quando Spotify aveva accusato Apple di ostacolare la concorrenza, affermando che l’azienda di Cupertino aveva limitato il controllo dell’utente sulle funzionalità del dispositivo e il supporto della concorrenza, attraverso la sua piattaforma iOS.

Successivamente, Apple aveva rilasciato un aggiornamento del software per il dispositivo che consentiva ai suoi utenti di utilizzare Spotify su HomePod. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti interne all’azienda, Spotify non sembra considerare prioritario il supporto a HomePod.

Secondo una fonte interna all’azienda, Spotify non ritiene che i suoi abbonati siano particolarmente interessati a utilizzare HomePod per ascoltare la musica. Tuttavia, molti utenti di Spotify si sono lamentati della mancanza di supporto per HomePod e hanno espresso il loro disappunto sui social media, portando a pensare che la decisione di Spotify sia motivata da motivo di rivalità con Apple.

Non è la prima volta che Spotify e Apple si trovano a scontrarsi sul fronte dell’innovazione: lo scorso anno Spotify aveva accusato Apple di comportamento anticoncorrenziale, sostenendo che l’azienda di Cupertino stesse limitando i suoi concorrenti attraverso la sua piattaforma iOS.

Questo nuovo scontro sembra quindi essere parte di un conflitto più ampio tra le due aziende, che vedono in HomePod un importante punto di confronto sul mercato del streaming musicale. Mentre ancora non è chiaro quando Spotify introdurrà il supporto per HomePod, sembra che la questione non sia ancora stata risolta, e la battaglia tra le due aziende continuerà per il momento.