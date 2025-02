Apple introduce una dimostrazione esclusiva di 25 minuti per gli acquirenti dell’Apple Vision Pro, offrendo un’esperienza immersiva e personalizzata nel mondo della realtà aumentata.

I clienti Apple in procinto di acquistare il nuovissimo Apple Vision Pro, il visore AR di ultima generazione dell’azienda, si apprestano a vivere un’esperienza di vendita unica e dettagliata. A partire dal 2 febbraio, in alcuni Apple Store degli Stati Uniti, l’acquisto di questo dispositivo, dal costo di 3.499 dollari, sarà accompagnato da una dimostrazione di 25 minuti in negozio per imparare a utilizzare il visore. Secondo Mark Gurman nella sua newsletter “Power On“ per Bloomberg, Apple ha preparato un’accurata dimostrazione del visore per i consumatori. Questo processo educativo è stato introdotto agli inizi di gennaio ad alcuni dipendenti nei negozi di Cupertino, che hanno successivamente condiviso le conoscenze acquisite con i colleghi.

Per gestire il previsto afflusso di appuntamenti per l’Apple Vision Pro, i più grandi negozi Apple avranno a disposizione più di una dozzina di unità dimostrative contemporaneamente. Il procedimento di dimostrazione inizia con la scansione del volto dell’utente, similmente all’impostazione di Face ID, per adattare il visore alle caratteristiche fisiche del cliente, incluso il montaggio di eventuali lenti da vista. Durante la dimostrazione, i clienti impareranno a interagire con l’interfaccia utente del visore, utilizzando il rilevamento oculare e i gesti per la selezione, oltre all’uso della corona digitale e al regolamento del quadrante di adattamento. Un iPad verrà utilizzato dal dipendente per osservare la vista dell’utente durante la dimostrazione.

L’esperienza di 20-25 minuti include l’esplorazione dell’app Foto, la visualizzazione di Foto spaziali e Video spaziali, e una dimostrazione di come l’Apple Vision Pro possa sostituire Mac o iPad per attività quali navigare in Safari e posizionare più finestre di app nello spazio 3D. La dimostrazione prevede anche la proiezione di filmati 3D e immersivi, variando tra scene naturalistiche e sportive. In aggiunta, saranno disponibili app di terze parti precaricate sul visore, offrendo un assaggio delle potenzialità del dispositivo. Per l’acquisto effettivo, i clienti subiranno un processo analogo, con la compilazione degli elementi appropriati in negozio dopo la scansione del viso. Nonostante l’incoraggiamento a vivere l’esperienza in negozio, i clienti avranno anche la possibilità di acquistare l’Apple Vision Pro online, con un sistema di scansione del volto disponibile prima della spedizione del visore.

Un tavolo dedicato al Vision Pro, esponendo da due a quattro unità, sarà presente nei negozi per l’osservazione, ma non per l’utilizzo diretto. Questa intensiva dimostrazione riflette l’approccio di Apple alla sicurezza e all’innovazione, mirando a garantire la migliore esperienza possibile ai suoi clienti, specialmente considerando il prezzo elevato e la natura rivoluzionaria del prodotto. La strategia di Apple si focalizza sulla massima cura nel lancio di un prodotto così innovativo e di una nuova piattaforma. Con un investimento importante da parte dei consumatori e la potenziale nuova esperienza nel mondo della realtà virtuale o mista per molti di loro, è fondamentale per Apple offrire una dimostrazione che garantisca un uso efficace e soddisfacente del loro nuovo dispositivo.