L’aggiornamento di Android Auto 11.1 ora disponibile attraverso Google Play Store e APK. Un aggiornamento che promette più coerenza e personalizzazione nell’ecosistema Android.

Google ha ufficialmente lanciato la versione stabile di Android Auto 11.1, segnando un altro passo importante nel costante sviluppo del suo sistema di infotainment. Questa nuova versione è ora scaricabile per gli utenti in tutto il mondo, sia tramite il Google Play Store che attraverso un programma di installazione APK Mirror. Il rilascio attraverso il Google Play Store avviene in maniera graduale, il che significa che inizialmente solo un numero limitato di utenti avrà accesso all’aggiornamento. Questa fase è prevista per continuare nelle prossime settimane, fino a quando l’aggiornamento non sarà reso disponibile a tutti.

Per coloro che non desiderano attendere, è possibile scaricare e installare manualmente il file APK. Questo processo, che richiede solo pochi secondi, necessita di autorizzazioni speciali per permettere l’installazione di app provenienti da fonti diverse dal Play Store. Nonostante Google non abbia fornito un changelog dettagliato per Android Auto 11.1, sembra che questa versione non porti cambiamenti sostanziali in termini di interfaccia o funzionalità evidenti. È probabile che l’attenzione sia stata rivolta a miglioramenti “sotto il cofano”, cioè a aspetti meno visibili ma fondamentali per il funzionamento del sistema. Ciò include correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni.

Una delle novità più interessanti, che è stata già attivata per alcuni utenti, riguarda la personalizzazione delle icone. Android Auto ora permette di importare il pacchetto di icone predefinito dal dispositivo mobile, sostituendo il design standard del sistema di infotainment. Attualmente, questa funzione supporta solo i dispositivi Samsung, ma è prevista l’espansione a altri brand in futuro. Questo aggiornamento mira a creare una maggiore coerenza tra l’interfaccia utente dello smartphone e quella di Android Auto, facilitando la transizione tra i due dispositivi e rendendo l’esperienza utente più fluida e integrata.

Un’altra caratteristica in fase di sviluppo riguarda il supporto degli sfondi personalizzati. In futuro, lo sfondo utilizzato sul telefono sarà automaticamente replicato su Android Auto, creando un’esperienza più omogenea e personalizzata. Questa funzione è ancora in fase di lavorazione e non è stata rilasciata per i tester, ma una volta attivata, trasformerà Android Auto in un’estensione ancora più naturale dell’ecosistema Android. Il cassetto delle app su Android Auto sarà progettato per rispecchiare quello del dispositivo mobile, mantenendo lo stesso stile di icone e sfondo. La data di rilascio di queste nuove funzionalità non è stata ancora comunicata, ma dato l’avanzamento dei lavori, è probabile che il rollout inizi nei prossimi mesi.

Oltre a queste potenziali novità, Android Auto 11.1 potrebbe includere anche altre correzioni di bug meno evidenti. Senza un changelog ufficiale, l’unico modo per scoprire se i problemi precedentemente riscontrati sono stati risolti è installare l’aggiornamento e verificarlo personalmente.