Il più grande editore di notizie negli Stati Uniti, Gannett, apre un fronte legale contro Google accusandola di avere un controllo eccessivo sul business degli annunci online.

Gannett, l’editore di notizie più grande degli Stati Uniti, accusa Google di monopolizzare il mercato pubblicitario online. Mike Reed, l’amministratore delegato di Gannett, afferma: “Google ha monopolizzato il mercato a proprio vantaggio e a spese degli editori, dei lettori e di tutti gli altri”.

Gannett, proprietaria di USA Today e di numerosi quotidiani locali, sostiene che il gigante della ricerca online ha esercitato un controllo eccessivo sul settore degli annunci online, causando una diminuzione della spesa pubblicitaria nonostante l’aumento dei lettori online. Secondo Gannett, la causa principale di questa situazione risiede nel fatto che Google possiede il più grande scambio di annunci e il più grande server di annunci, entrambi acquisiti tramite acquisto anziché costruiti organicamente.

Reed sostiene che Google ha sfruttato il suo ruolo di intermediario per monopolizzare i mercati dei principali prodotti software e tecnologici che gli editori e gli inserzionisti utilizzano per acquistare e vendere spazi pubblicitari. “I fornitori di contenuti, tra cui centinaia di testate giornalistiche locali, creano un enorme valore ma non vedono alcuno dei vantaggi finanziari”, ha dichiarato Reed. Secondo lui, Google avrebbe agito in modo anticoncorrenziale e ingannevole, esercitando un conflitto di interessi a proprio vantaggio e a spese degli editori, dei lettori e di tutti gli altri.

In risposta alle accuse, Google ha rilasciato una dichiarazione in cui insiste sul fatto che i suoi servizi sono popolari perché sono i migliori, non per mancanza di concorrenza. Dan Taylor, vicepresidente di Google Ads, ha dichiarato: “Gli editori hanno molte opzioni tra cui scegliere quando si tratta di utilizzare la tecnologia pubblicitaria per monetizzare. Infatti, Gannett utilizza decine di servizi pubblicitari concorrenti, tra cui Google Ad Manager”.

Tuttavia, le lamentele di Gannett riecheggiano quelle del Dipartimento di Giustizia (DOJ), che a gennaio ha presentato una denuncia per smantellare l’attività pubblicitaria di Google. Il DOJ ha affermato che “il comportamento anticoncorrenziale di Google ha innalzato le barriere all’ingresso a livelli artificialmente elevati, ha costretto i principali concorrenti ad abbandonare il mercato degli strumenti di tecnologia pubblicitaria, ha dissuaso i potenziali concorrenti dall’entrare nel mercato e ha lasciato i pochi concorrenti rimasti a Google emarginati e ingiustamente svantaggiati”.

Gannett e il DOJ sostengono che Google ha soffocato la concorrenza nel settore attraverso le acquisizioni. Secondo il DOJ, ogni volta che i clienti e i concorrenti di Google hanno risposto con innovazioni che hanno minacciato la presa di Google su uno qualsiasi di questi strumenti di tecnologia pubblicitaria, la risposta anticoncorrenziale di Google è stata rapida ed efficace.

Tuttavia, Gannett non è esente da accuse di monopolio. Dopo essere stata acquisita da New Media Investment Group e fusa con GateHouse Media nel 2019, Gannett ha licenziato oltre la metà della sua forza lavoro e ha chiuso numerosi notiziari locali. Nonostante ciò, Reed sottolinea l’importanza della concorrenza libera e leale per la vitalità dell’economia online, invitando ad un maggiore controllo sul comportamento delle grandi piattaforme come Google.