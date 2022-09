WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua app per iOS che introduce l’opzione per annullare l’azione “Elimina per me”.

Uno dei maggiori motivi di disperazione nell’uso di WhatsApp è l’eliminazione per errore di messaggi solo per sé, in quanto ciò rende impossibile rimuovere il messaggio per l’altra persona, il che può essere un problema quando si inoltra qualcosa accidentalmente. Ora questo problema ha i giorni contati grazie a una nuova funzione dell’app.

La novità viene rilasciata oggi con la versione 22.19.75 di WhatsApp per iOS. Secondo il sito WABetaInfo, l’aggiornamento porta un pulsante per annullare l’azione di eliminazione del messaggio, che viene visualizzato per alcuni secondi dopo aver eliminato qualcosa inviato.

In questo modo, puoi recuperare il messaggio cancellato accidentalmente anche se era solo per te. Bisogna però fare attenzione, perché una volta che il pulsante scompare, non sarà più possibile recuperare il messaggio.

La funzione è già in fase di beta testing da alcuni mesi e ora viene rilasciata a un numero maggiore di utenti, quindi potrebbe passare del tempo prima che sia disponibile per tutti.

Altre caratteristiche rivelate nelle note di rilascio dell’ultima versione di WhatsApp non sono nuove, come il filtro dei messaggi non letti, la possibilità di cancellare i messaggi inviati da più di due giorni e l’invio di file fino a 2GB.

Nel corso del tempo avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.