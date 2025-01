Videogames: una passione in continua evoluzione che ha conquistato il grande pubblico. Dai classici intramontabili alle novità, ecco i titoli più amati.

I videogames non conoscono crisi, anzi sono in costante evoluzione. Si tratta, infatti, di un settore trainante dell’intrattenimento che continua a conquistare grandi e piccini, lanciando incredibili novità sul mercato ogni anno. Quando si parla del mercato dei videogiochi non si fa solo riferimento ai giochi in sé ma anche a console, joystick, visori, volanti, cuffie, ecc. A questi si aggiungono, poi, tutti i gadget che i negozi specializzati vendono e che sono ispirati ai personaggi cult e alle loro maschere, armi, costumi e via dicendo. Non è un caso che siano nate in Italia e in tutto in mondo manifestazione progettate ad hoc per gli appassionati. Questo è un hobby che si può praticare comodamente dal divano di casa da soli o giocando online in compagnia di altri estimatori. Tutto ciò che occorre è una buona connessione internet, come quelle che è possibile avere con una delle offerte fibra che offrono ottima velocità sia in download che in upload, con livelli di ping bassi, in modo da non rovinare l’esperienza di gioco.

Ma quali sono alcuni dei videogames che hanno conquistato nei decenni il cuore del grande pubblico, senza mai subire cali di interesse o crisi? Eccone alcuni.

Super Mario Bros

Impossibile non aprire questa mini guida con uno dei giochi che ha segnato l’infanzia di tante generazioni: Super Mario Bros. Questo videogame ha raggiunto numeri da record vendendo ben più di 800 milioni di copie. Non tutti sanno che l’idraulico coi baffi comparve per la prima volta in un altro game, Donkey Kong, nel 1981, solo come personaggio secondario. Altra curiosità che non si può non citare riguarda il nome del buffo e intraprendente protagonista. Infatti ha origine da un imprenditore italiano, Mario Segale, che permise a un giovane Nintendo di pagare con ritardo l’affitto di un magazzino e fu così che l’azienda per omaggiare questo gesto scelse Mario come nome del personaggio che poi sarebbe diventato un simbolo.

Pokémon

Chi non conosce i Pokémon e il suo indiscusso protagonista Pikachu dall’aspetto simpatico e dal colore giallo? Si tratta di personaggi che sono riusciti a conquistare ben più di una generazione, dimostrandosi capaci di adattarsi ai nuovi trend e alle nuove richieste del mercato. Al contrario di quanto si pensi i Pokémon non nascono come cartone animato ma come gioco per il Game Boy. Solo dopo si è passati alla produzione del cartone a cui sono seguiti film, giochi di carte, fumetti, libri e tanto altro. Oltre 400 milioni sono state le copie vendute. Impossibile dimenticare l’app Pokémon Go che pochissimi anni fa ha appassionato ben un miliardo di persone, intente a catturare in casa e all’esterno con il proprio smartphone i tanto amati mostriciattoli.

Fifa

Chiudiamo con un videogame a cui si è giocato e si continua a giocare praticamente da sempre: Fifa. Tra i videogiochi sportivi è uno dei più amati nel mondo e ha raggiunto 325 milioni di copie vendute. Si tratta di un gioco su cui si è investito moltissimo, rispondendo alle esigenze degli amanti del calcio. Infatti, Fifa 94 si è distinto come primissimo videogame di calcio in 3D; Fifa 97 ha introdotto per primo la voce di un telecronista e, per concludere, Fifa 2000 è uscito con una sua colonna sonora ufficiale, che tra i tanti nomi di fama mondiale coinvolti include Robbie Williams.