Sony ha confermato un evento di lancio Xperia il 17 maggio. I dettagli sui dispositivi sono ancora scarsi, ma si ipotizza che vengano presentati Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI e Xperia 10 VI. L’evento sarà trasmesso in livestreaming.

Dopo varie indiscrezioni e attese, Sony ha finalmente confermato che il 17 maggio terrà un evento di lancio per la nuova serie di telefoni Xperia. La conferma arriva dopo che insider cinesi avevano anticipato la data attraverso un teaser diffuso online. Sebbene le informazioni specifiche sui modelli che verranno presentati rimangano avvolte nel mistero, l’annuncio ufficiale aumenta l’attesa tra gli appassionati.

Sony ha dichiarato che l’evento, denominato Xperia SPECIAL EVENT 2024, vedrà la partecipazione di 100 persone invitate in presenza, segno dell’esclusività e dell’importanza dell’occasione. Tuttavia, per coloro che non potranno essere fisicamente presenti, la compagnia ha previsto una trasmissione in livestreaming, permettendo così a fan e seguaci di tutto il mondo di partecipare virtualmente.

Anche se l’azienda non ha rilasciato dettagli specifici sui dispositivi che saranno annunciati, è lecito attendersi il debutto di alcuni modelli molto attesi. Tra questi, Xperia 1 VI potrebbe essere la stella dell’evento, dato il peso che il numero “1” ha tradizionalmente nella nomenclatura Sony per indicare i suoi dispositivi di punta. Accanto a questo, potrebbero fare la loro comparsa anche Xperia 5 VI e Xperia 10 VI, sebbene per il momento queste informazioni rimangano nel campo delle speculazioni.

Le aspettative sono alte, soprattutto per gli appassionati della fotografia e della tecnologia avanzata, settori nei quali Sony ha sempre eccelso. Si presume che i nuovi smartphone porteranno innovazioni sia nel design che nelle funzionalità, consolidando ulteriormente la posizione di Sony nel mercato degli smartphone di fascia alta.

L’interesse intorno a questo evento è alto, e molti sperano che Sony possa stupire il pubblico con tecnologie innovative, specialmente in un momento in cui la competizione nel settore degli smartphone è più accesa che mai. Dettagli ulteriori sull’evento e sui dispositivi saranno probabilmente rivelati nelle settimane che precedono il 17 maggio, quindi è consigliabile restare sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento.