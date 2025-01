Samsung collabora con la starup Bottneuro AG per migliorare la diagnosi e il trattamento del morbo di Alzheimer offrendo una soluzione diagnostica innovativa.

I progressi di scienza e tecnologia vanno spesso a braccetto, basta pensare alle nuove tecnologie utilizzate per gli interventi chirurgici, alle nuove scoperte possibili grazie a strumentazioni tecnologicamente sempre più avanzate e sofisticate. In ambito medico la prevenzione e la diagnosi precoce stanno avendo un ruolo cruciale e molte aziende tecnologiche stanno puntando a portare sui loro dispositivi soluzioni per la salute. Fin ora si è parlato molto di Apple, con le funzioni avanzate dell’Apple Watch che in diversi casi si è rivelato molto utile ed ha contribuito a salvare delle vite grazie ai dati di rilevamento e monitoraggio ma anche Samsung intende fare la sua parte ed ha annunciato che sta supportando la diagnosi digitale dell’Alzheimer attraverso l’uso del Galaxy Tab S8+ Enterprise Edition.

La filiale svizzera dell’azienda ha collaborato con Bottneuro AG, una startup svizzera di tecnologia medica, per condurre ricerche sullo sviluppo di una soluzione di diagnosi dell’Alzheimer. Bottneuro ha sviluppato una tecnologia che identifica l’area cerebrale in cui si manifesta l’Alzheimer attraverso la risonanza magnetica 3D e i dati PET, e conduce un trattamento elettrico mirato con il neurostimolatore “Mia Mind”, sviluppato in proprio. Il Galaxy Tab S8+ viene utilizzato per controllare il neurostimolatore e trasmettere i dati del trattamento. Questo rende la diagnosi precoce più facile e accessibile.

La soluzione sviluppata grazie a questa ricerca sarà fornita ai pazienti clinici degli ospedali svizzeri e sarà testata nel corso dell’anno. L’uso della diagnosi digitale per la malattia di Alzheimer sta diventando sempre più importante con l’invecchiamento della popolazione mondiale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel mondo ci sono circa 50 milioni di persone affette da demenza, di cui la malattia di Alzheimer è la forma più comune. Si prevede che questo numero triplicherà entro il 2050.