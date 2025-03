Il nuovo realme GT Neo 5 ha finalmente una data di lancio ufficiale. In un teaser condiviso sabato, il produttore cinese ha confermato che il dispositivo sarà presentato a febbraio in Cina.

realme ha confermato il lancio dello smartphone realme GT Neo 5. Il brand ha ufficialmente annunciato l’imminente offerta sul social network Weibo. La data di lancio rimane sconosciuta, ma il dispositivo dovrebbe debuttare il mese prossimo in patria. realme ha anche confermato che il prossimo GT Neo 5 sarà il primo smartphone al mondo a supportare la ricarica rapida a 240W. La tecnologia è stata presentata dal marchio il mese scorso.

Il poster non rivela alcun dettaglio chiave sullo smartphone, a parte il suo arrivo il mese prossimo e la tecnologia di ricarica rapida. Tuttavia, il dispositivo è stato avvistato in passato in alcune fughe di notizie e su vari siti di certificazione. L’offerta in arrivo sarà il successore del realme GT Neo 3 dello scorso anno. Il produttore cinese rinuncia al nome GT Neo 4 perché il numero “4” è considerato sfortunato in Cina. Secondo precedenti indiscrezioni, il GT Neo 5 dovrebbe debuttare l’8 febbraio, manca solo l’ufficializzazione che sarà comunicata nei prossimi giorni.

Un poster del realme GT Neo 5 circolato su Weibo il mese scorso ha rivelato che lo smartphone sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1.Il comparto fotografico sarà dotato di un sensore della fotocamera principale Sony IMX890 con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). I rendering trapelati dello smartphone hanno rivelato un design a doppia tonalità con il modulo della fotocamera di colore nero e il resto del pannello posteriore di colore bianco. Il dispositivo presenta un’isola rettangolare allungata che ospita anche un altro modulo rettangolare verticale.

Per quanto riguarda le specifiche principali, si dice che il GT Neo 5 sia dotato di un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1,5K, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e uno scanner di impronte digitali integrato sotto al display. Il telefono dovrebbe contenere fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1. Il realme GT Neo 5 dovrebbe essere disponibile in due varianti di batteria: una da 4.600 mAh con supporto per la ricarica a 240W e una da 5.000 mAh con ricarica a 150W.