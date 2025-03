Dopo le indiscrezioni secondo cui il Redmi Band 2 dovrebbe arrivare sul mercato europeo, il leakster Sudhanshu Ambhore ha avuto accesso al materiale che il produttore cinese utilizzerà per promuovere il fitness tracker nel vecchio continente.

La Redmi Band 2 è stata presentata da Xiaomi il mese scorso in Cina insieme al Redmi Watch 3. Successivamente si è vociferato di un suo ingresso nel mercato europeo. La nuova smart band di Xiaomi, secondo le indiscrezioni ufficiali, avrà un prezzo europeo di 34,99 euro. Non è chiaro se il prezzo trapelato si riferisca al periodo di lancio o se sia il prezzo normale dell’indossabile. I dettagli indicano anche che il lancio della smart band 2 è imminente in Europa.

Quando è stata lanciata in Cina, il fitness tracker è stato venduto al prezzo equivalente di 25 dollari. Il prezzo indica che la Redmi Band 2 è piuttosto conveniente e che ha diverse caratteristiche di buon livello. Ha un display TFT da 1,47 pollici, pesa 14,9 grammi, ha uno spessore di 9,99 mm e offre il monitoraggio della salute e del fitness, oltre che il monitoraggio della SpO2, del sonno e della frequenza cardiaca. L’indossabile Redmi ha oltre 100 watch face fra cui poter scegliere e fino a 30 modalità sportive. Infine ha una durata della batteria di 14 giorni e una resistenza all’acqua di 5ATM.

La Redmi Band 2 è meno costoso del Redmi Watch 3, il cui lancio è previsto anche in Europa. Per quanto riguarda la data di lancio dello smart band, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali di Xiaomi. Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori notizie da parte di Xiaomi, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.