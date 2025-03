La Pokémon Company annuncia un evento Pokémon Presents per il 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day. Aspettatevi “emozionanti novità” sul franchise.

Pokémon Company ha generato grande attesa tra i fan annunciando, tramite il suo account X (ex Twitter), che il Pokémon Day 2024 sarà caratterizzato da “emozionanti novità” che verranno svelate sul canale YouTube ufficiale. Un breve video teaser con protagonista Pikachu ha introdotto l’evento, ma senza rivelare dettagli specifici sul contenuto che sarà presentato. È stato tuttavia confermato che il Pokémon Presents si svolgerà martedì 27 febbraio alle 15:00 ora italiana.

L’attesa per le novità è particolarmente alta in seguito al successo di Pokémon Scarlatto e Violetto, che dal lancio nel 2022 ha venduto oltre 10 milioni di copie nei primi tre giorni, diventando uno dei titoli di lancio più rapidamente venduti nella storia di Nintendo. L’evento dello scorso anno ha visto l’annuncio del DLC Il Tesoro dell’Area Zero per Scarlatto e Violetto, ma al momento non sono stati divulgati indizi specifici su ciò che verrà presentato quest’anno.

L’annuncio del Pokémon Presents è stato condiviso anche sul portale italiano del franchise, suggerendo che le novità in arrivo interesseranno fan di tutto il mondo. L’evento, previsto durare circa mezz’ora, promette di offrire aggiornamenti e potenziali annunci di nuovi giochi, espansioni o altre iniziative legate all’universo Pokémon.

Con l’approssimarsi del Pokémon Day, interesse e curiosità nella comunità dei fan dei Pokémon cresce a dismisura. Molti speculano su quali sorprese possano essere rivelate, inclusi possibili nuovi titoli, aggiornamenti sui giochi esistenti o persino l’annuncio di nuovi progetti legati all’universo dei Pokémon.

Per scoprire quali novità ha in serbo la Pokémon Company, i fan dovranno collegarsi al canale YouTube ufficiale per il Pokémon Presents il 27 febbraio. Resta soltanto una settimana di attesa per scoprire quali emozionanti rivelazioni attendono l’appassionata comunità dei Pokémon nel 2024.