Oppo Find X7, vivo X100 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra promettono di ridefinire l’esperienza fotografica degli smartphone grazie a avanzate tecnologie e sensori fotocamere.

Con l’arrivo del 2024, ci aspettiamo lanci importanti da parte di brand di spicco come Oppo, vivo e Xiaomi, che hanno promesso di portare sul mercato dispositivi dotati di caratteristiche fotografiche di alta gamma.

Digital Chat Station ha svelato alcuni dettagli fondamentali riguardo alle fotocamere dei prossimi top di gamma: Oppo Find X7 Pro, vivo X100 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra. Stando alle sue informazioni, questi dispositivi saranno equipaggiati con l’obiettivo principale LYT-900, un sensore di dimensioni rilevanti (1 pollice), accompagnato dalla rivoluzionaria tecnologia DCG (Dual Conversion Gain).

La tecnologia DCG non è nuova al mondo della fotografia, ma la sua implementazione negli smartphone potrebbe rappresentare una svolta. Questa tecnologia permette di utilizzare due differenti impostazioni di cattura delle immagini: una dedicata a scene luminose e l’altra ideata per contesti di scarsa illuminazione. Il risultato? Una drastica riduzione del rumore digitale, l’acquisizione di maggiori dettagli e, soprattutto, scatti di qualità superiore in condizioni di luce non ottimali.

Ma non finisce qui. Il sensore LYT-900 sembra essere una versione avanzata e ottimizzata dell’attuale obiettivo IMX989, già presente in diversi smartphone di alto profilo come Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro, 13 Ultra, vivo X90 Pro, X90 Pro+, Oppo Find X6 Pro, Huawei Mate 60 Pro e Sharp Aquos R8 Pro.

Passando alla parte hardware, i tre prossimi giganti della fotografia mobile, Find X7 Pro, vivo X100 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra, saranno animati dal potente chipset Snapdragon 8 Gen 3. Un altro particolare interessante riguarda la tempistica di lancio dei dispositivi: sembra che Oppo voglia anticipare la concorrenza, lanciando il Find X7 Pro prima della sua variante Find X7. A seguire, si prevede l’arrivo del vivo X100 Pro+ e, infine, del Xiaomi 14 Ultra.