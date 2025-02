Da ottobre abbiamo visto alcuni rendering e possibili specifiche del Motorola ThinkPhone, che potrebbe essere la risposta di Lenovo al Galaxy Xcover di Samsung, un telefono che si concentra sulla resistenza, ma anche sulle prestazioni. Ora sono trapelate immagini di alta qualità dal leaker Evan Blass che mostrano alcune somiglianze con il top di gamma Moto X40 presentato in Cina settimana scorsa.

La prima somiglianza che si nota è la fotocamera posteriore, con il modulo nello stesso formato e sensori nella stessa posizione, ad eccezione del flash, che cambia posto e si trova nella zona superiore, mentre nel Moto X40 è sotto uno dei sensori.

A scopo di confronto, l’array delle fotocamere del Motorola Moto X40 ha un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom 2x,mentre aa fotocamera selfie è da 60 MP.

Ai lati notiamo un pulsante aggiuntivo in rosso che non è presente sul Moto X40, supponiamo che possa essere programmato per attivare funzioni come Google Assistant, Torcia e chiamate vocali così come sul Galaxy Xcover 6 Pro.

Il retro del Motorola ThinkPhone sembra essere ricoperto da un materiale testurizzato o addirittura da fibra di carbonio per renderlo più resistente.

Purtroppo Evan Blass non ha dettagliato alcuna possibile specifica dello smartphone, ma i rapporti indicano che questo modello dovrebbe avere 12 GB di RAM, processore Snapdragon 8 Plus Gen 1, display pOLED da 6,6 pollici a 144 Hz, fotocamera principale da 50 MP, secondaria ultrawide da 13 MP e avere l’integrazione con i portatili Lenovo.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli in merito, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.