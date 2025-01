Gli analisti predicono un futuro luminoso per il prossimo iPhone SE, con un potenziale design rinnovato simile a quello dell’iPhone XR e la possibilità di incorporare per la prima volta il modem 5G personalizzato di Apple.

Dopo più di un anno dal lancio dell’iPhone SE 3, il mondo Apple attende con ansia l’annuncio del suo successore. Secondo recenti rumors, il prossimo modello, l’iPhone SE 4, potrebbe offrire un display a tutto schermo, sullo stile di quello dell’iPhone XR. Nonostante le incertezze sulle tecnologie di autenticazione, che potrebbero puntare sul Face ID nel notch o sul Touch ID nel pulsante di accensione, l’uscita dell’iPhone SE 4 è prevista non prima del 2025.

Le rivelazioni emergono dalle note di ricerca condivise dagli analisti di Barclays, Blayne Curtis e Tom O’Malley, indicando che Apple non lancerà il nuovo iPhone SE nel prossimo anno. Il dispositivo in arrivo dovrebbe vantare un design a tutto schermo simile a quello dell’iPhone XR, con interni e fotocamera aggiornati, anche se al momento i dettagli sul design sono ancora limitati.

Una delle più interessanti anticipazioni riguarda l’introduzione del modem 5G personalizzato di Apple, che potrebbe fare la sua prima apparizione proprio con l’iPhone SE 4. Se tale notizia si rivelasse vera, sarebbe ragionevole ipotizzare che anche i modelli iPhone 16 non saranno dotati del modem 5G personalizzato di Apple, portando l’azienda a continuare ad affidarsi ai suoi attuali fornitori fino al debutto del nuovo componente.

L’analista di fama mondiale Ming-Chi Kuo ha fornito ulteriori dettagli, affermando che i modem personalizzati di Apple entreranno in produzione di massa nel 2025. Se i suoi pronostici sono corretti, l’iPhone SE 4 o la serie iPhone 17 saranno i primi modelli di iPhone a ospitare un modem 5G personalizzato. Fino ad allora, Apple si affiderà probabilmente a Qualcomm per la fornitura dei modem 5G per le serie iPhone 15 e iPhone 16.

Per quanto riguarda il design, mentre alcuni sostengono che l’iPhone SE 4 avrà un aspetto simile a quello dell’iPhone XR, Ming-Chi Kuo ritiene che il dispositivo si ispirerà al design dell’iPhone 14. Aggiunge anche che l’SE 4 presenterà un display da 6,1 pollici con Face ID nel notch in alto. Considerando che il Face ID e il display OLED sono presenti nella linea di iPhone 14, è ragionevole aspettarsi un prezzo di vendita più alto per l’iPhone SE 4, che potrebbe partire da 700 euro per il modello base. Con queste novità all’orizzonte, l’attesa per il lancio dell’iPhone SE 4 non può che aumentare.