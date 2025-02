Apple ha rifornito l’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Per la prima volta sono disponibili praticamente senza tempi di attesa.

Secondo gli esperti, senza le violente proteste scoppiate nella fabbrica cinese di Foxconn, il principale produttore di smartphone, Apple avrebbe potuto produrre altri 15-20 milioni di iPhone 14 Pro. L’azienda di Cupertino vorrebbe ovviamente recuperare il tempo perduto, che è sinonimo di una forte perdita di guadagni. Se avete voglia di ordinare oggi un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, noterete che i tempi di consegna sono ora molto brevi: riceverete il dispositivo entro 48 ore. Questo è in netto contrasto con il mese di novembre, quando Apple aveva annunciato tempi di attesa fino a quattro settimane.

Apple può ringraziare il governo di Pechino, che ha appena revocato le restrizioni imposte alla popolazione per tre anni in nome della sua politica “zero Covid”. Quest’ultimo ha reso l’atmosfera insopportabile per le migliaia di lavoratori rinchiusi nell’iPhone City, il sito di produzione dell’iPhone a Zhengzou. Migliaia di loro hanno abbandonato la fabbrica della Foxconn per paura del Covid

I clienti statunitensi possono già vedere che l’iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max sono disponibili nei negozi, cosa che non era mai successa prima dal lancio di questa nuova generazione di smartphone nel settembre 2022. Dopo una stagione natalizia deludente per tutti i giganti della tecnologia come Samsung, che ha registrato la peggiore performance finanziaria degli ultimi otto anni, c’è ancora domanda per i costosi iPhone 14 Pro? Tutti gli occhi sono già puntati sulla prossima generazione di smartphone di Apple: l’iPhone 15. Secondo le indiscrezioni, l’azienda di Cupertino cambierà la sua offerta commerciale con una gamma più ampia di dispositivi, il cui top di gamma sarà l’iPhone 15 Ultra.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori novità dal gigante di Cupertino, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.