Huawei svela la sua più recente collezione di smartphone Huawei Nova 11, dotata di un sistema di connettività satellitare avanzato e una sofisticata fotocamera.

Huawei ha presentato diversi nuovi prodotti durante un evento tenutosi lunedì 17 aprile. La grande protagonista dell’evento è stata la lineup Huawei Nova 11, che ha portato specifiche potenti e diverse attrazioni.

Si tratta di tre dispositivi: Huawei Nova 11, Huawei Nova 11 Pro e Huawei Nova 11 Ultra. Nelle ultime settimane sono trapelati diversi dettagli sui telefoni, oltre al fatto che il produttore cinese ha presentato diversi materiali promozionali che confermano le specifiche principali.

Huawei Nova 11

La variante standard della serie presenta un corpo resistente agli urti e sottile, con uno spessore di soli 6,88 millimetri e un peso di 178 grammi, oltre a una costruzione con design premium che utilizza il metallo sui lati. Huawei Nova 11 ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, protezione Kunlun Glass e supporto alla frequenza di aggiornamento.

È il primo smartphone di fascia media al mondo a offrire la connettività satellitare, oltre a portare la tecnologia della fotocamera XD Portrait sui sensori posteriori e anteriori, consentendo buone foto in diverse situazioni di luce.

Il set fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.9, uno da 8 megapixel f/2.2 ultra-wide e autofocus laser. Per i selfie e le videochiamate è presente un sensore frontale da 60 megapixel.

Sotto il cofano porta la piattaforma Snapdragon 778G 4G, 512 GB di memoria interna e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Specifiche tecniche – Huawei Nova 11

Display OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+

Schermo con punch-hole e frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz

Piattaforma Snapdragon 778G 4G di Qualcomm

8GB di RAM

512 GB di memoria interna

Fotocamera frontale da 60MP

Due fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP Obiettivo ultra-wide con sensore da 8 MP

Batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W

Sistema operativo HarmonyOS

Huawei Nova 11 Pro

La variante Pro presenta molte delle specifiche del modello standard, ma con alcuni miglioramenti. Il Nova 11 Pro ha un display OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+, protezione Kunlun Glass e supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sotto il cofano, il dispositivo è dotato della piattaforma Snapdragon 778G 4G di Qualcomm e di 512 GB di memoria interna. Per quanto riguarda l’alimentazione, è presente una batteria da 4.500 mAh con il supporto per la ricarica rapida da 100W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è presente un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1,9 e zoom digitale 10x, un ultra-wide da 8 megapixel con apertura f/2,2 e un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie e le videochiamate, c’è un sensore frontale da 60 megapixel con apertura f/2,4 e un sensore per ritratti da 8 megapixel con apertura f/2,2.

Specifiche tecniche – Huawei Nova 11 Pro

Display OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+

Schermo con punch-hole e frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz

Piattaforma Snapdragon 778G 4G di Qualcomm

8GB di RAM

512 GB di memoria interna

Due fotocamere frontali Sensore da 60 megapixel Sensore da 8 megapixel

Tre fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP Obiettivo ultra-wide con sensore da 8 MP Obiettivo di profondità da 2 MP

Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W

Sistema operativo HarmonyOS

Huawei Nova 11 Ultra

La variante Ultra è il modello più potente della gamma e presenta un display OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+, protezione Kunlun Glass e supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Proprio come il modello Pro, è dotato di batteria da 4.500 mAh e supporto per la ricarica a 100W.

Sotto il cofano, Huawei Nova 11 Ultra porta la piattaforma 4G Snapdragon 778G e 512 GB di memoria interna. Il suo principale punto di forza è l’essere il primo smartphone di fascia media al mondo ad avere una fotocamera ad apertura variabile.

Il comparto fotografico posteriore è composta da un sensore principale da 50 megapixel con apertura variabile di /1.4 e f/4.0, un ultra-wide da 8 megapixel con f/2.2 e un sensore di profondità da 2 megapixel. Come il Nova 11 Pro, è dotato di due sensori frontali da 60 megapixel e 8 megapixel ciascuno. Sono presenti anche la connettività satellitare e il sistema operativo HarmonyOS.

Specifiche tecniche – Huawei Nova 11 Ultra

Display OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+

Schermo con punch-hole e frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz

Piattaforma Snapdragon 778G 4G di Qualcomm

12GB di RAM

512 GB di memoria interna

Due fotocamere frontali Sensore da 60 megapixel Sensore da 8 megapixel

Tre fotocamere posteriori: Obiettivo principale con sensore da 50 MP Obiettivo ultra-widw con sensore da 8 MP Obiettivo di profondità da 2 MP

Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W

Sistema operativo HarmonyOS

Prezzo e disponibilità

La lineup Huawei Nova 11 è stata annunciata in Cina, ma la linea dovrebbe raggiungere anche il mercato globale. Le prevendite sono ora aperte e i dispositivi raggiungeranno gli acquirenti dal 26 aprile. Controlla i prezzi ufficiali di seguito: