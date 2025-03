Google RT-2, il rivoluzionario modello di intelligenza artificiale progettato per permettere ai robot di comprendere in modo naturale le azioni richieste dagli umani, anche se non le hanno mai eseguite prima.

L’intelligenza artificiale (IA) è ormai parte integrante della nostra quotidianità, con un’ampia gamma di applicazioni che vanno dal generare notizie (vere o false) al giocare a videogiochi, fino a ricreare una sorta di “immortalità digitale”. Tra le aree in rapida evoluzione dove l’IA sta avendo un impatto significativo, spicca la robotica.

Google, uno dei giganti dell’industria tecnologica, ha recentemente lanciato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, chiamato RT-2. L’obiettivo dichiarato di RT-2 è di rendere i robot in grado di comprendere e eseguire le azioni richieste da noi in modo naturale, senza che abbiano bisogno di essere preventivamente programmati per eseguire tali azioni.

RT-2 è il successore di Robotics Transformer 1 (RT-1) e introduce una notevole rivoluzione nel modo in cui i robot interagiscono con il mondo. Invece di dover essere programmato specificatamente per compiere certe azioni, un robot equipaggiato con RT-2 può sfruttare le enormi quantità di dati disponibili su internet per capire cosa fare.

Ad esempio, immaginate di dire a un robot di “portare fuori la spazzatura”. In un sistema classico, sarebbe necessario programmare il robot per comprendere cosa significhi “spazzatura”, come si raccolga e come si butti via. Con RT-2, il robot può capire tutto ciò senza bisogno di ulteriori istruzioni.

Nel corso dei test effettuati da Google, RT-2 ha dimostrato una notevole efficacia nel comprendere e svolgere compiti mai eseguiti prima. Su 6.000 richieste, RT-2 è risultato due volte più efficace di RT-1 nel portare a termine azioni sconosciute, raggiungendo un tasso di successo del 62% rispetto al 32% del precedente modello.

Il modello RT-2 segna un importante passo avanti verso l’obiettivo di creare robot capaci di apprendere più o meno come gli esseri umani, trasferendo concetti appresi in passato a nuove situazioni. Sebbene ci sia ancora molta strada da percorrere prima di avere robot che possono fare tutto in casa, questo progresso nell’intelligenza artificiale potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo della domotica. E, non da ultimo, i robot di Google utilizzeranno sicuramente queste nuove capacità per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei loro compiti all’interno delle sedi dell’azienda.

