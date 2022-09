Google Play System viene aggiornato con un nuovo design su Wear OS Play Store e miglioramenti per Kids Space.

Google ha annunciato giovedì scorso 1° settembre le novità che arriveranno al suo ecosistema con l’aggiornamento di settembre del Play System, che comprende diversi servizi e apporta modifiche a tutti i sistemi operativi. Il clou dell’aggiornamento di questo mese è un nuovo sguardo al Play Store per Wear OS, il suo software per smartwatch.

Come evidenziato dalle note di rilascio dell’aggiornamento, l’app store per gli smartwatch del sistema operativo di Google riceverà una nuova schermata iniziale che renderà più semplice la ricerca dei titoli consigliati. Inoltre, potrai cercare contenuti personalizzati per Wear OS, Android TV e Auto direttamente dal tuo telefono Android.

L’app store più famoso al mondo renderà il processo di download e installazione più veloce e stabile con nuove ottimizzazioni e correzioni di bug. L’aggiornamento del sistema di gioco di questo mese migliora anche Play Protect, il modulo di sicurezza di Android.

Google si è anche concentrato sul portare miglioramenti a Kids Space, noto anche come “Modalità bambini” disponibile su Android. Con l’aggiornamento, gli utenti potranno installare l’app su account utente secondari su un tablet durante l’esecuzione della configurazione iniziale. Inoltre, la sincronizzazione tra i dispositivi diventerà più fluida.

Dopo l’arrivo di play-as-you-download, la nuova versione del Play System dovrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti durante questo mese. Per verificare se l’aggiornamento è disponibile per il tuo telefono, vai su Google Play, tocca il tuo avatar e segui il percorso: Impostazioni > Informazioni > Versione Play Store > Aggiorna Play Store.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.