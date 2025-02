Il prezzo del Google Pixel 7a potrebbe rappresentare una sfida per l’azienda: un’indiscrezione suggerisce che lo smartphone costerà 499 dollari, soli 100 dollari in meno rispetto al Pixel 7.

Google ha catturato l’attenzione del mondo degli smartphone con il lancio del Pixel 6a e ora tutti gli occhi sono puntati sul suo successore, il Pixel 7a. Tuttavia, sembra che il prezzo del nuovo modello potrebbe essere inferiore solo di 100 dollari rispetto allo smartphone top di gamma Pixel 7. Questo potrebbe rappresentare una strategia confusa poiché il prezzo ravvicinato dei due telefoni potrebbe confondere gli acquirenti.

Secondo un’indiscrezione proveniente da 9to5Google, il Pixel 7a avrà un prezzo di 499 dollari, proprio come il Pixel 7. Nonostante l’aggiornamento delle specifiche tecniche del nuovo dispositivo, come una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un hardware migliore per la fotocamera, molti acquirenti potrebbero optare ancora per il Pixel 7 perché ha un hardware migliore e un prezzo simile.

Questa potrebbe essere una scelta strategica di Google, ma rappresenta un grande salto rispetto alla strategia dell’azienda di pochi anni fa. Il Pixel 4a era molto conveniente, con un prezzo di soli 349 dollari, offrendo una proposta di valore distinta rispetto alla serie Pixel 4 e al successivo Pixel 5. Un’offerta di prezzi ravvicinati come quella del Pixel 7a potrebbe confondere gli acquirenti, portandoli a scegliere il modello più costoso, il Pixel 7.

Il lancio del Pixel 7a e tutte le sue caratteristiche potrebbero essere presentati durante il Google I/O, che si terrà l’10 maggio. Il telefono potrebbe poi arrivare sugli scaffali dei negozi il giorno successivo, l’11 maggio. Tuttavia, l’azienda deve fare attenzione a non confondere i possibili acquirenti con un’offerta confusa e un prezzo scomodo. Il Pixel 7a potrebbe essere un telefono di fascia media solido, ma il prezzo dovrebbe essere giustificato dalle sue caratteristiche tecniche e dalla sua posizione nella gamma di prodotti di Google.