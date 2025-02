Combattimenti epici, eroi leggendari e tanto umorismo: Golden Axe, il celebre picchiaduro a scorrimento laterale, torna in vita con una serie animata in arrivo su Comedy Central. Preparatevi per un’avventura nostalgica e ricca di azione!

Golden Axe, il classico videogioco picchiaduro che ha segnato un’epoca nelle sale giochi e sulle consolle di tutto il mondo, sta per ricevere un trattamento televisivo unico. Comedy Central ha annunciato la produzione di una serie animata basata su questo celebre titolo di SEGA, promettendo di trasportare i fan in un’avventura ricca di umorismo e azione nostalgica.

La serie sarà composta da 10 episodi e avrà come obiettivo quello di mescolare l’umorismo con un tributo fedele al gioco originale, che ha divertito milioni di giocatori. I nostalgici del gioco ricorderanno le epiche battaglie per conquistare il dinosauro viola e l’imponente apparizione del gigantesco teschio fluttuante che rilasciava una nuvola di fumo verde.

Mike McMahan, noto per il suo lavoro su “Star Trek: Lower Decks”, e Joe Chandler di “American Dad!”, saranno al timone di questo progetto come produttori e sceneggiatori dell’episodio pilota. Chandler assumerà anche il ruolo di showrunner, assicurando una serie che rispetta le radici del videogioco pur introducendo elementi originali e divertenti.

Il cast vocale promette di essere di alto livello. Matthew Rhys, noto per il suo ruolo in “Cocaine Bear”, presterà la voce a Gilius Thunderhead, il coraggioso nano guerriero. Lisa Gilroy darà voce a Tyris Flare, mentre Liam McIntyre sarà Ax Battler, il barbaro noto per la sua forza fisica e i poteri magici. Il cast si arricchisce con Danny Pudi, che interpreterà Hampton Squib, un avventuriero goffo e aspirante eroe, e Carl Tart, voce del temibile Chronos “Evil” Lait, il nemico principale di Golden Axe III.

Nonostante il tempo trascorso dall’ultimo gioco di Golden Axe, l’annuncio di questa serie non smette di sorprendere e suscitare interesse. Con progetti recenti che hanno visto il mondo dei videogiochi trasformarsi in serie televisive di successo, come Twisted Metal e Castlevania su Netflix, nonché Fallout su Prime Video, sembra che il fascino dei videogiochi classici non conosca confini.

Ancora non è stata rivelata una data di uscita per la serie animata di Golden Axe, ma i fan sono già in trepidante attesa di scoprire come questo universo sarà trasposto sul piccolo schermo. Nel frattempo, per chi non ha mai avuto l’opportunità di giocare all’originale Golden Axe, non c’è momento migliore di ora per riscoprire il fascino di uno dei giochi più iconici degli anni ’90.