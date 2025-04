Samsung potrebbe tornare a un design squadrato per i suoi futuri smartwatch, abbandonando la ghiera girevole che ha caratterizzato la serie Galaxy Watch. Il cambiamento potrebbe avvenire già con il Galaxy Watch 7 o con modelli successivi.

Samsung, che ha fatto il suo debutto nel mondo degli smartwatch nel 2013 con il Galaxy Gear dotato di un display quadrato da 1,6 pollici, potrebbe innovare nuovamente il mercato. Dopo anni di fedeltà ai display circolari con il lancio del primo Galaxy Watch, l’azienda sta valutando l’idea di adottare un design squadrato per i suoi prossimi dispositivi Wear OS, con un potenziale ritorno alle origini.

Secondo quanto riportato da SamMobile, all’interno di Samsung vi sarebbe un forte interesse riguardo l’idea di passare a un design squadrato per i futuri modelli di smartwatch. Tuttavia, i dettagli rimangono scarsi e non è chiaro se questo cambiamento di stile si materializzerà già con la serie Galaxy Watch 7 di quest’anno, o se sarà necessario attendere i modelli successivi.

L’assenza di indiscrezioni specifiche lascia poco spazio all’ottimismo per un’imminente presentazione del Galaxy Watch 7 con un display quadrato. La caratteristica ghiera girevole dei Galaxy Watch, apprezzata per la facilità di navigazione, potrebbe presentare sfide di design nel contesto di un display quadrato. Samsung dovrà pertanto riflettere su come adattare tale funzionalità e ottimizzare la propria interfaccia utente, One UI Watch, per un’esperienza ottimale con il nuovo formato di display.

Apple Watch, da anni, sfrutta con successo un display squadrato, che offre il vantaggio di visualizzare più informazioni e semplificare la digitazione. Un adeguamento di Wear OS da parte di Samsung (e Google) a questa forma di display potrebbe portare benefici analoghi agli utenti del Galaxy Watch 8, distinguendo ulteriormente gli smartwatch Wear OS di Samsung nella concorrenza, dominata da dispositivi con schermo circolare.

Nonostante l’interesse interno, Samsung non ha ancora finalizzato i propri piani e l’idea di un display quadrato potrebbe essere accantonata. Ciò lascia aperta la possibilità che l’azienda continui a privilegiare i display circolari nei suoi futuri orologi. La decisione finale di Samsung sarà cruciale non solo per il futuro dei Galaxy Watch ma anche per definire le tendenze del settore degli smartwatch nel suo complesso.