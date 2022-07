È stato confermato che Samsung Electronics sta perseguendo un piano per installare display OLED di BOE sulla serie Galaxy Watch 6.

Gli orologi intelligenti Galaxy Watch sono dotati di pannelli OLED prodotti esclusivamente da Samsung Display e offrono un’eccellente qualità dell’immagine. Tuttavia, il brand sudcoreano potrebbe apportare un importante cambiamento per il prossimo anno.

Samsung starebbe negoziando con il produttore BOE per i pannelli della sesta generazione di Galaxy Watch, con l’obiettivo di diversificare la propria catena di fornitura.

Secondo il quotidiano sudcoreano Naver, Samsung sarebbe in trattativa con il produttore cinese di display BOE per fornire gli schermi del Galaxy Watch 6. Il lancio dello smartwatch è previsto per la seconda metà del 2023.

L’azienda sudcoreana avrebbe piazzato un ordine formale con la più grande azienda cinese di display e le due società starebbero coordinando un programma di produzione. Inoltre, Samsung sarebbe interessata a utilizzare i pannelli OLED di BOE nei suoi telefoni Galaxy di ultima generazione. Attualmente sono utilizzati nei modelli entry-level e di fascia media con il Galaxy A13 e il Galaxy A23.

Il motivo per cui Samsung adotterebbe questa strategia sarebbe quello di diversificare la propria catena di fornitura e avere più fornitori per i propri dispositivi mobili, rendendo la produzione più efficace e affidabile, evitando problemi di disponibilità dei prodotti. L’azienda sudcoreana non ha commentato le informazioni.

Il mese prossimo, Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy Watch 5 all’evento Unpacked del 10 agosto, oltre a Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Buds Pro 2 e un nuovo colore per la linea Galaxy S22.

Nel corso dei prossime settimane o mesi sapremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.