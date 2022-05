Samsung ha rilascia l’aggiornamento del pacchetto di sicurezza di maggio per la Galaxy S21 Series.

Samsung questo lunedì 2 maggio ha rilasciato la patch di sicurezza di maggio per la series Galaxy S21. La novità è stata confermata da diversi utenti in Europa occidentale.

Secondo chi ha già avuto accesso all’aggiornamento, porta la numerazione G991BXXU5CVDD e risolve circa 80 vulnerabilità riscontrate in Android, oltre a falle di sicurezza presenti nell’interfaccia proprietaria di Samsung.

Il changelog cita anche la presenza di alcuni miglioramenti per la modalità notturna, l’inquadratura automatica, per le app di videochiamata e la regolazione della qualità della fotocamera nelle app dei social media.

Per ora, l’aggiornamento viene rilasciato lentamente e gradualmente in batch. Quindi, se hai un Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra, l’opzione migliore è attendere o ottenere l’aggiornamento manualmente. Per verificare la disponibilità potete andare in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Restate sintonizzati sulle nostre frequenze per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.