Il display pieghevole da 7 pollici di Samsung ottiene la certificazione MIL-STD 810G del Dipartimento della Difesa USA, stabilendo un nuovo benchmark per la resistenza dei dispositivi pieghevoli.

Samsung ha raggiunto un importante traguardo nella tecnologia dei display pieghevoli. Il suo display pieghevole da 7 pollici di ultima generazione ha superato con successo il test militare MIL-STD 810G, una certificazione riconosciuta dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che testimonia un livello di resistenza incredibile. Il risultato raggiunto da Samsung è particolarmente importante considerando che un pannello pieghevole potrebbe sembrare meno resistente rispetto a uno piatto, ma ha dimostrato di poter superare rigidi standard militari.

La certificazione MIL-STD 810G valuta vari aspetti di un dispositivo, sottoponendolo a test di temperatura e urto che simulano condizioni estreme di utilizzo quotidiano e attività all’aperto. Samsung ha affidato a UL Solutions, un istituto leader nella scienza della sicurezza applicata, il compito di testare la durabilità del suo pannello.

Durante i test, il display pieghevole ha mostrato notevoli prestazioni, funzionando normalmente anche dopo essere stato congelato in un blocco di ghiaccio di 6 mm di spessore a una temperatura di meno 10 gradi Celsius per quattro ore. Inoltre, il dispositivo ha resistito senza problemi a temperature che variavano da -32 a +63 gradi Celsius, con rapidi cambiamenti termici ripetuti per tre volte in un arco di 12 ore.

Il test militare ha incluso 26 cadute da un’altezza di 1,22 metri, simulando l’altezza media da cui gli smartphone vengono generalmente utilizzati. Il display ha superato anche il test di accelerazione di gravità, uno degli esperimenti più impegnativi dello standard MilSpec.

Questo successo si aggiunge ai circa 1.800 brevetti pieghevoli richiesti e registrati da Samsung negli Stati Uniti, una cifra che, secondo Cho Yong-Seok, capo del team marketing di Samsung, è quattro volte superiore a quella dei suoi concorrenti globali. Con l’ottenimento dell’ultima certificazione MilSpec, Samsung conferma il proprio vantaggio tecnologico nel mercato dei dispositivi pieghevoli.