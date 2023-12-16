Il nuovo aggiornamento di ChatGPT, basato sul modello linguistico GPT-4.5, promette strabilianti funzionalità multimediali. Le voci suggeriscono un salto qualitativo con supporto video, audio e 3D.

La tecnologia di intelligenza artificiale sta per fare un balzo in avanti con l’imminente aggiornamento di ChatGPT, che si preannuncia come una svolta nel settore. Basato su GPT-4.5, un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), questo aggiornamento è al centro di ferventi discussioni e aspettative nel mondo tecnologico.

Le ultime indiscrezioni emergono dal profilo di Daniel Nguyen su X (ex Twitter), dove ha condiviso informazioni sulle potenziali nuove funzionalità di ChatGPT. Secondo Nguyen, il chatbot sarà in grado di gestire contenuti video, audio e persino in 3D, un salto qualitativo che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale.

Queste novità non si limitano solo all’espansione dei formati supportati. Il fulcro di questo aggiornamento sta nella migliore comprensione da parte di ChatGPT di queste diverse forme di interazione. La capacità del chatbot di elaborare e rispondere a varie modalità di input promette di essere un punto di svolta, potenzialmente elevando il livello di interazione tra uomo e macchina.

Dal punto di vista economico, l’aggiornamento comporta un cambiamento nelle tariffe. Secondo le informazioni divulgate, l’uso del modello GPT-4.5 costerà 0,06 dollari per mille token di input, mentre per mille token di output, il prezzo sarà di 0,18 dollari. Queste cifre rappresentano un aumento rispetto alle tariffe correnti per la versione GPT-4, segnando un inevitabile incremento del costo dovuto alle avanzate capacità del nuovo modello.

Un aspetto interessante è il parallelo tra questa imminente versione di ChatGPT e Gemini, un servizio recentemente annunciato da Google che si concentra sull’integrazione di diversi tipi di input. Questo dettaglio suggerisce una competizione in crescita nel settore delle tecnologie basate su intelligenza artificiale, con aziende che cercano di superarsi a vicenda in termini di innovazione e versatilità.

Nonostante l’interesse che circonda queste notizie, è importante mantenere un certo scetticismo. Al momento, queste informazioni sono da considerarsi come rumor, dato che OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’argomento. La conferma di queste caratteristiche arriverà solo con l’effettivo rilascio dell’aggiornamento da parte dello sviluppatore.