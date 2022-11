Arm Holdings potrebbe preparare una nuova politica di licenza che impedirebbe l’uso gratuito di versioni GPU e TPU personalizzate su piattaforme con architettura ARM, il che danneggerebbe gravemente aziende come Google e Samsung.

L’informazione è stata rivelata in un rapporto di SemiAnalysis, che ha verificato un documento riferito a una causa intentata da Arm contro Qualcomm ad agosto. Per protesta, l’americano ha criticato una presunta decisione della rivale che mirerebbe a impedire l’utilizzo di blocchi logici di terze parti nei sistemi con CPU basata su ARM.

La causa intentata dal progettista di hardware, il cui scopo iniziale era quello di raccogliere soddisfazione per una possibile violazione dell’accordo di licenza da parte di Qualcomm, potrebbe trasformarsi in un’azione antitrust per Arm. Comprendete i dettagli qui di seguito.

Nuove royalties

Secondo la controaccusa di Qualcomm, Arm ha dichiarato falsamente ai suoi clienti OEM che, a meno che non accettino un nuovo accordo di licenza che implichi il pagamento delle royalty in base alla vendita dei prodotti direttamente al progettista del chip, non saranno più in grado di ottenere processori basati sul Architettura ARM dal 2025.

Il produttore sostiene inoltre che Arm sta esercitando pressioni su uno dei suoi clienti, suggerendo che sarà “estromesso dal mercato” perché non potrà utilizzare processori basati su ARM – né del produttore leader del segmento né di qualsiasi altro licenziatario – se non pagherà le royalties dirette richieste dalla nuova politica.

“Arm non ha alcun diritto di chiedere royalty aggiuntive ai clienti di Qualcomm”, ha dichiarato il produttore statunitense, che sta per annunciare lo Snapdragon 8 Gen 2.

Google e Samsung sarebbero danneggiati con la nuova politica

Oltre a migrare verso un modello di licenza direct-to-OEM che danneggerebbe Qualcomm e altri produttori di processori, Arm avrebbe comunicato a diversi produttori di smartphone, tablet e computer che “richiederà ai licenziatari di rifornirsi esclusivamente di tecnologie ARM”, tra cui GPU, NPU, ISP e altre capacità di elaborazione logica.

“Arm ha suggerito che i produttori di semiconduttori non saranno in grado di fornire altri componenti ai loro clienti (come GPU, NPU e ISP), poiché intende legare la licenza di questi componenti alla licenza della CPU concessa ai produttori di dispositivi”, hanno affermato i rappresentanti di Qualcomm.

In questo modo, qualsiasi piattaforma che utilizzi una CPU basata su architettura ARM – come il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con core Cortex-X2, Cortex-A710 e Cortex-A510 – dovrà utilizzare una GPU Mali e una NPU progettate da Arm, ad esempio.

Esempi di produttori che sarebbero direttamente danneggiati sono Samsung, che ha creato l’Exynos 2200 con core CPU basati su ARM ma GPU basate sull’architettura RDNA 2 di AMD e Google, che utilizza una soluzione proprietaria di elaborazione neurale (NPU) nei chip che alimentano i telefoni della linea Pixel.

Arm risponde alle accuse

Sebbene le dichiarazioni di Qualcomm segnalino un cambiamento nel mercato dei semiconduttori, vale la pena notare che Arm non ha confermato l’adozione di una nuova politica di licenze. Inoltre, il testo non chiarisce che il progettista britannico chiuderebbe le porte alle trattative dei licenziatari interessati ad adottare soluzioni estranee all’ecosistema ARM.

In una dichiarazione inviata a Fierce Electronics lo scorso venerdì 28 ottobre, il gigante dell’industria dell’hardware ha ribattuto alle accuse e ha riferito che le righe di Qualcomm sono “piene di inesattezze” e che una risposta pubblica sarà rilasciata presto.