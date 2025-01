Secondo i sondaggi condotti, il mercato globale della telefonia mobile ha subito una significativa diminuzione dei ricavi complessivi nell’ultimo anno. Recentemente, un nuovo studio pubblicato da Counterpoint ha divulgato informazioni economiche riguardanti il segmento, in particolare i dati del quarto trimestre del 2022 e il comportamento del commercio a livello regionale.

Il mercato ha registrato un calo del 19% dei volumi di consegna nel 2022. Nell’ultimo trimestre dell’anno, il segmento ha registrato circa 302,64 milioni di unità spedite con vendite totali di 1,2 miliardi nel corso dell’anno – circa il 12% in meno rispetto al 2021 – una delle peggiori performance registrate dal 2013.

Apple ha guidato il mercato della telefonia mobile nell’ultimo trimestre del 2022 con una quota di mercato del 23% e un aumento delle vendite del 42%. Grazie all’influenza del lancio dell’iPhone 14 Pro, l’azienda è riuscita a superare la quota di mercato del suo principale rivale, Samsung, che si è posizionata al secondo posto con una quota di mercato del 15% – con un calo trimestrale del 9%.

Vale la pena notare che Samsung ha grandi possibilità di riconquistare la leadership nel primo trimestre del 2023. Con il lancio del Galaxy S23 e del Galaxy A54, il mercato ha nuove proposte per i telefoni di fascia alta e fascia media che, storicamente, hanno garantito un’elevata domanda di prodotti del gigante sudcoreano.

A chiudere il podio, Xiaomi ha registrato l’11% di quota di mercato nell’ultimo trimestre del 2022. OPPO minaccia la posizione del rivale cinese con una quota di mercato del 10%. Infine, le altre aziende che sono riuscite a distinguersi nel mercato globale sono vivo e Honor.

OPPO sta conquistando il pubblico al di là del mercato asiatico, permettendo al suo brand di essere riconosciuto anche nei Paesi dell’Europa e dell’America Latina. Oltre ad Apple, questa è l’unica azienda del settore che è riuscita ad aumentare le proprie vendite durante lo scenario sfavorevole, con un leggero incremento del 4% tra il terzo e il quarto trimestre del 2022.

Samsung domina in Europa

I dati regionali della società di ricerca mostrano la variazione delle preferenze per ogni regione del mondo. In Europa, ad esempio, Samsung è l’azienda dominante nel mercato della telefonia mobile con una quota di mercato del 31%, mentre Apple ha una quota di mercato del 29%.

Secondo le previsioni degli analisti, il mercato impiegherà molto tempo per riprendersi dalla crisi, accentuata da diversi fattori, dalla pandemia di coronavirus alla riduzione del potere d’acquisto dei consumatori a causa dell’inflazione. Precedentemente previsto per il 2023, il segmento potrebbe non tornare alla normalità quest’anno, secondo IDC.