IDC ha condotto un’indagine sul mercato della telefonia mobile che mostra un forte calo del settore. Si tratta di un altro istituto che realizza uno studio di questo tipo, dal momento che anche Canalys ha presentato informazioni sulla crisi che colpisce il mercato degli smartphone in tutto il mondo.

Secondo la ricerca, questa categoria ha registrato un calo delle spedizioni dell’11,3% se si considera che gli ordini dei rivenditori ai produttori sono circa pari al numero di dispositivi venduti. Rispetto all’anno precedente, cioè, si è registrata una diminuzione delle richieste.

Tra i produttori, Xiaomi è quello che ha avuto il rosso più pesante, con un calo del 26% rispetto all’anno 2021. Anche il Black Friday e le festività natalizie non hanno aiutato i numeri delle vendite degli smartphone nell’ultimo trimestre del 2022.

Nell’elenco delle prime cinque aziende del settore, Apple è in testa e ha registrato il calo minore, pari al 14,9%. Tuttavia, ha consegnato 72,3 milioni di iPhone nel quarto trimestre dell’anno, ben al di sotto degli 85 milioni venduti da Apple nello stesso periodo del 2021. Seguono Samsung, Xiaomi, OPPO e vivo.

Si può quindi affermare che il 2023 non sarà ancora l’anno della ripresa per il mercato della telefonia mobile. Secondo IDC, la previsione di ripresa del 2,8% per l’anno in corso potrebbe non essere rispettata, se si considera il modo in cui si è chiuso il 2022 in relazione ai numeri.

"Continuiamo a vedere una domanda in calo, dato che la frequenza con cui i consumatori aggiornano l'hardware è in crescita da 40 mesi nella maggior parte dei mercati principali", ha dichiarato Anthony Scarsella, direttore della ricerca di IDC. "Con il 2022 in calo di oltre l'11% rispetto all'anno precedente, il 2023 sarà un anno all'insegna della cautela: i venditori ripenseranno il loro portafoglio di dispositivi, mentre i canali ci penseranno due volte prima di esaurire le scorte. L'aspetto positivo per i consumatori è che le offerte e le promozioni potrebbero essere più redditizie nel 2023, poiché il mercato penserà a nuovi modi per indurre le persone ad aggiornare i prodotti e quindi a vendere più dispositivi, soprattutto quelli più sofisticati",