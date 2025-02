Apple ha annunciato una nuova funzione per gli sviluppatori di app iOS. D’ora in poi, se il rinnovo automatico di un abbonamento non riesce a causa di un problema di fatturazione, apparirà una finestra direttamente nell’app per aiutare l’utente ad aggiornare il proprio metodo di pagamento.

Mentre iOS 17 potrebbe introdurre un enorme cambiamento nella politica di Apple, il brand della Mela ha appena fatto un annuncio importante per gli sviluppatori di app.

Una finestra nell’app per aggiornare i metodi di pagamento.

A partire da quest’estate, Apple metterà a loro disposizione un nuovo strumento che si rivelerà estremamente pratico per fidelizzare i clienti. Infatti, se il rinnovo automatico di un abbonamento su un’app fallisce a causa di un problema di fatturazione, apparirà una finestra direttamente sull’app in questione per consentire agli utenti di aggiornare immediatamente il proprio metodo di pagamento.

Secondo il produttore, gli sviluppatori non dovranno compiere alcuna azione affinché la finestra fornita da iOS appaia nell’app. Apple spiega che questo strumento va ad aggiungersi alle numerose funzioni già esistenti nell’App Store per aiutare a fidelizzare gli abbonati.

Opzioni Apple per la fedeltà dei propri utenti

“Ad esempio, se un abbonamento sta cercando di essere rinnovato, Apple utilizza l’apprendimento automatico per ottimizzare i tentativi di pagamento e ottenere il miglior tasso di riscossione possibile”, ha scritto Apple nel suo comunicato ufficiale.

L’azienda di Cupertino fa anche riferimento al “Billing Grace Period”, che consente ai clienti di continuare a usufruire del proprio abbonamento mentre Apple tenta di riscuotere il pagamento. Gli sviluppatori che desiderano provare questa finestra possono farlo nella Sandbox. Possono anche testare il ritardo o la rimozione della finestra tramite messaggi e verificarne la visualizzazione in StoreKit prima di implementarla.

Tuttavia, si afferma che gli utenti dovranno essere su iOS 16.4 o iPadOS 16.4 per vedere apparire questa finestra. Come promemoria, conosciamo già l’elenco degli iPhone che non saranno compatibili con iOS 17.

Infatti, con iOS 16, Apple ha terminato il supporto di iPhone 6s, iPhone 7 e iPhone SE. In effetti, la generazione successiva dovrebbe logicamente essere messa da parte a sua volta. Così, anche l’iPhone X, l’iPhone 8 e l’8 Plus, tutti e tre rilasciati nel 2017, non dovrebbero beneficiare della nuova versione del sistema operativo.