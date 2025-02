Durante la prossima WWDC, in programma a giugno, è probabile che Apple annuncerà l’arrivo del nuovo iOS 17. Tuttavia, oggi un insider di Weibo ha anticipato un elenco di telefoni Apple che dovrebbero essere compatibili con le funzionalità offerte dalla nuova versione del sistema operativo. Scopriamo quindi quali dispositivi sono destinati a beneficiare dell’aggiornamento.

L’ufficialità è arrivata: Apple ha fissato al 5 giugno la data della conferenza degli sviluppatori WWDC 2023. Come suggerito dalle immagini presenti nell’invito alla conferenza, l’azienda potrebbe presentare i dettagli più importanti del visore per la realtà mista Reality Pro, nonostante il noto analista Ming-Chi Kuo abbia affermato che non ci sarà nessun debutto. La rivelazione potrebbe essere prematura, ma non si può escludere del tutto la possibilità di un rilascio diretto. In ogni caso, il software iOS 17 sarà il grande protagonista dell’evento, suscitando grande curiosità.

Il prossimo iOS 17 sembra offrire numerose funzioni altamente richieste dagli utenti, secondo le ultime notizie. Nonostante ciò, l’aspetto dell’interfaccia utente rimarrà in gran parte invariato. In vista dell’introduzione del nuovo schermo con notch a pillola dell’iPhone 15, il sistema si concentrerà in particolare sullo sviluppo della funzione Dynamic Island.

C’è da notare che, come già precedentemente avvenuto, Apple sta per dismettere il supporto per alcuni modelli di iPhone popolari. Infatti, è probabile che l’iPhone 8 e l’iPhone X non verranno supportati dal nuovo sistema operativo iOS 17. Nonostante non sia ancora certo al 100%, sembra esserci una forte possibilità che ciò avvenga.

Questa notizia sarà senz’altro un duro colpo per coloro che utilizzano uno di questi modelli, specialmente per quanto riguarda l’iPhone X, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione sia per Apple che per l’intero settore della telefonia mobile. Il Face ID, infatti, è stata un’innovazione importante, anche se alcuni esperti avevano previsto una durata di circa dieci anni. Al momento, non sembra che ci siano grandi novità in merito.

I modelli che dovrebbero essere aggiornati con iOS 17 sono i seguenti:

iPhone SE 2020

iPhone SE 2022

iPhone XR

iPhone X Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iphone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

Vale la pena di dire che si tratta di un leak, quindi non è un elenco ufficiale, ma si basa anche sulla politica di aggiornamento di Apple, che di solito fornisce aggiornamenti per i suoi telefoni per una media di 5 anni.