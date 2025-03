AMD si appresta a lanciare la rivoluzionaria serie Ryzen 8000G “Phoenix”, ridefinendo il futuro dei desktop con prestazioni e versatilità senza precedenti.

AMD si appresta a spalancare le porte a una nuova era con il lancio della serie di APU Ryzen 8000G “Phoenix”. Con l’impegno di ridefinire il concetto di potenza e versatilità per i desktop moderni, AMD si segnala ancora una volta come leader in un mercato altamente competitivo. Le rivelazioni, provenienti da fonti autorevoli quali la piattaforma HKEPC, puntano a un’AMD pronta a svelare questi nuovi componenti essenziali nel panorama del computing.

La serie “Phoenix” si candida a essere un punto di svolta per AMD, che si prepara a svelare al mondo una gamma di APU progettate per l’innovativa piattaforma desktop AM5 in diverse configurazioni di avanguardia. Con l’attenzione del settore già puntata sui prossimi mesi, l’introduzione delle APU desktop AMD Ryzen 8000G “Phoenix” AM5 è prevista come un momento di svolta.

Il viaggio dalle fasi di sviluppo ai consumatori finali è già ben avviato, con i partner di produzione di schede madri a Taiwan che hanno testato in anteprima le prime APU ES Ryzen “AM5”. Le notizie emerse lasciano intendere una deviazione di AMD dalla nomenclatura “Ryzen 7000G” precedentemente attesa, con una preferenza per “Ryzen 8000G” che si allinea meglio con le tempistiche di lancio del resto della famiglia di prodotti APU/CPU, previste tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

In risposta a un ambiente computazionale sempre più esigente, AMD è orientata a offrire non solo versioni standard delle sue APU “Phoenix” ma anche configurazioni ibride. Queste ultime si distinguono per la presenza di una combinazione di core Zen 4 e Zen 4C, oltre a una serie di iGPU che raggiungono il livello della Radeon 740M con quattro unità di calcolo. In contrasto, i modelli più performanti si focalizzeranno esclusivamente su architettura Zen 4, promettendo fino a otto core CPU e dodici unità di calcolo GPU.

Il fulcro di questa serie è senza dubbio l’AMD Ryzen 7 8700G, posizionato come l’APU desktop di punta della famiglia “Phoenix” AM5. Questa unità offre una configurazione di otto core e sedici thread, impreziosita da un’iGPU Radeon 780M con dodici unità di calcolo. A completare l’offerta, ci sarà il Ryzen 5 8600G, che si indirizza a un segmento medio-alto del mercato, mentre le configurazioni ibride Ryzen 5 8500G e Ryzen 3 8300G mirano a soddisfare chi ricerca un equilibrio tra efficienza e performance, tutti configurati con un TDP di 65 W.