Alexa è sempre più apprezzata dai consumatori italiani. A rivelarlo è la classifica Best Product Brand dell’anno di Best Brands, il premio lanciato da Serviceplan e GfK che riunisce tutto il gotha delle Marche italiane, giunto alla sua settima edizione in Italia.

Durante la serata di Gala in streaming del 31 marzo 2022 sono stati svelati i vincitori dell’ultima edizione nelle diverse categorie e tra i primi dieci classificati nella categoria Best Product, il premio alla migliore Marca prodotto sia dal punto di vista economico e commerciale, sia dal punto di vista della relazione emotiva con il consumatore, troviamo proprio Alexa, che ormai per molti utenti è diventata di famiglia ed è sempre presente nei diversi momenti della quotidianità.

L’obiettivo di Amazon è continuare a rendere la tecnologia di Alexa sempre più utile, divertente, trasparente e accessibile, al fine di semplificare la vita quotidiana delle famiglie in Italia.

D’altra parte Amazon si è aggiudicata il Best Sustainability Brand, la classifica delle Marche che hanno saputo meglio attrarre le persone per le proprie attività nel campo della sostenibilità.