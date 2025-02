L’utilizzo di YouTube Shorts consente agli artisti di aumentare la loro audience dell’80%, dimostrandosi un formato multi-compatibile di grande successo.

Il mondo della musica si rende conto dell’importanza degli Shorts su YouTube in termini di audience. Nel gennaio scorso, gli Shorts creati dai fan hanno fatto crescere di oltre l’80% il pubblico medio degli artisti, con spettatori unici quasi doppi rispetto alla reach totale degli artisti. Questo permette agli artisti di dedicare più tempo alla creazione di musica di alta qualità.

Ma non è solo la reach totale degli artisti che cresce, i fan diventano doppiamente fan interagendo con gli Shorts creati dai loro idoli implementando la loro musica come colonna sonora nei propri hobby, avventure quotidiane e molto altro ancora.

A gennaio 2023, gli artisti che utilizzano YouTube Shorts hanno registrato una media di oltre il 50% di nuovi iscritti al proprio canale, grazie ai contenuti postati su Shorts. La crescita degli Shorts è stata impressionante, con 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere a dicembre 2022.

Gli artisti hanno sfruttato il potere degli Shorts sul loro canale: Selena Gomez e Rema hanno raggiunto il successo virale sfruttando tutti i formati video disponibili su YouTube. I fan hanno caricato Shorts in cui cantano i brani dei loro artisti preferiti, portando il numero di visualizzazioni al livello successivo. Oliver Tree ha caricato 20 Shorts e 4 video long-form collegati al singolo “Miss You”, con un aumento esponenziale degli utenti mensili del suo canale.

Per questo motivo, YouTube ha ridefinito il significato di reach per gli artisti, includendo gli Shorts caricati dai fan nelle metriche “Analytics for Artists“. Questo permette una vera e propria istantanea delle dimensioni del pubblico di un artista su YouTube, indipendentemente dal formato dei contenuti. Inoltre, è stata creata la nuova sezione “Brani” in Analytics per aiutare gli artisti a capire come i fan ascoltano la loro musica.

Solo su YouTube i fan possono alzare il volume e godersi i video di lunga durata, livestream, Shorts e molto altro ancora. YouTube è impegnata per diventare il posto migliore per tutti i fan della musica nel mondo.