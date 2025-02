Il produttore cinese Xiaomi dovrebbe aggiornare la sua offerta di tablet nel 2023 introducendo nuovi prodotti per questo segmento e la nuova serie Xiaomi Pad 6 potrebbe introdurre diverse novità in termini di schermo e hardware per dispositivi portatili.

Secondo le informazioni pubblicate dal sito web Gizchina, lo Xiaomi Pad 6 Pro dovrebbe essere basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e offrire un nuovo display OLED LTPO da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Il modello dovrebbe supportare una stilo e una tastiera esterna, oltre a quattro altoparlanti stereo e connettività NFC. Il Pad 6 Pro potrebbe arrivare anche in una versione basata sul chip MediaTek Dimensity 9000 o 9200 con ricarica rapida fino a 120W.

Lo Xiaomi Pad 6, invece, dovrebbe fare un piccolo passo avanti rispetto al suo diretto predecessore, iniziando ad essere equipaggiato con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 870, anziché 860. Ancora sconosciuti gli altri dettagli di questa variante.

Lato software, i due tablet della serie Pad 6 dovrebbero offrire una nuova versione dell’interfaccia MIUI per Pad, ma al momento non ci sono indicazioni su quali potrebbero essere le prossime novità. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

Xiaomi dovrebbe presentare la sua nuova linea di tablet nei prossimi mesi. Da quando lo Xiaomi Pad 5 è stato lanciato nell’agosto dello scorso anno, è stato riferito che la lineup successiva sarebbe stata lanciata nell’agosto di quest’anno. Tuttavia, ciò non è avvenuto.

