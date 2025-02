Phil Spencer annuncia un imminente evento per discutere la visione di Xbox, in risposta alle speculazioni su importanti titoli Xbox in arrivo su PlayStation.

In un contesto di crescente curiosità e speculazioni, Microsoft si prepara a svelare la sua “visione per il futuro di Xbox” la prossima settimana, promettendo di chiarire i recenti rumors su alcune delle sue esclusive che potrebbero essere lanciate sulle piattaforme rivali. Quest’onda di speculazioni è stata alimentata da indiscrezioni secondo le quali titoli di punta come Starfield e Indiana Jones e l’Antico Cerchio potrebbero essere lanciati su PlayStation 5, insieme ad altri popolari giochi Xbox quali Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, e persino Gears of War.

Queste voci hanno innescato un acceso dibattito tra i fan e gli osservatori del settore, portando molti a chiedersi quale direzione prenderà il modello di business di Xbox. In risposta, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha annunciato tramite un post sul social network X (ex Twitter) che verranno fornite ulteriori informazioni in un evento programmato per la prossima settimana. Spencer ha assicurato ai fan di aver ascoltato le loro preoccupazioni e di essere pronto a condividere la strategia futura di Xbox.

Se le voci dovessero essere confermate, si assisterebbe a un grande cambiamento nella politica di Microsoft riguardante le esclusive. Fino ad ora, la compagnia ha tendenzialmente riservato i suoi titoli più importanti come esclusive per le console Xbox, sebbene giochi precedentemente multipiattaforma come Minecraft e The Elder Scrolls Online siano stati resi disponibili anche su console concorrenti. Inoltre, Xbox ha la pratica di rilasciare immediatamente i suoi giochi esclusivi anche su PC, offrendo una più ampia accessibilità fin dal lancio.

Questo potenziale allargamento della disponibilità dei giochi Xbox su altre console arriva in un momento in cui PlayStation 5 e Nintendo Switch hanno registrato vendite superiori rispetto alle console Xbox Serie X|S. Tale iniziativa da parte di Microsoft potrebbe essere interpretata come un tentativo di capitalizzare su un pubblico più ampio e di non trascurare le opportunità di vendita che le piattaforme rivali possono offrire.