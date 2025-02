La strategia di Microsoft di investire pesantemente nei contenuti sta dando i suoi frutti: 7 dei 20 giochi più acquistati su PlayStation sono franchise Xbox, tra cui Call of Duty, Fallout e Minecraft.

Secondo l’analista Derek Strickland di TweakTown, Microsoft ha recentemente superato la piattaforma PlayStation, consolidando la propria posizione nel mercato dei videogiochi grazie a una strategia di investimenti in contenuti senza precedenti.

Nel corso dell’ultimo anno, Microsoft ha finalizzato l’acquisto di Activision Blizzard per oltre 70 miliardi di dollari. L’acquisizione ha dato a Microsoft il controllo di alcuni dei franchise più redditizi del mondo gaming, tra cui Call of Duty e World of Warcraft. Oltre a questi, Microsoft possiede anche Bethesda, famosa per aver recentemente collaborato con Amazon nella produzione della serie televisiva di successo Fallout. Altri giochi sotto l’egida di Microsoft includono Minecraft e DOOM, entrambi riconosciuti per la loro vasta popolarità e capacità di funzionare su quasi ogni piattaforma.

La strategia di Microsoft si concentra sull’espansione delle proprie risorse software e sullo sfruttamento del proprio capitale per consolidare la sua posizione nel mercato. Questa tattica ha permesso all’azienda di diventare uno dei principali concorrenti di PlayStation, rovesciando le previsioni che dieci anni fa non avrebbero mai considerato tale scenario.

Strickland ha rilevato che, attualmente, sette dei 20 giochi più acquistati su PlayStation sono titoli di proprietà di Microsoft. Tra questi spiccano Call of Duty, Overwatch 2, Sea of Thieves, Fallout 4, Minecraft, Fallout 76 e Grounded. Tutti giochi che hanno beneficiato di vari fattori, tra cui nuove uscite e stagioni, come nel caso di Overwatch 2, e l’impulso dato dalla serie TV di Fallout su Amazon Prime.

Inoltre, Sea of Thieves ha fatto il suo debutto su PlayStation dopo essere stato un’esclusiva per console, dimostrando la volontà di Microsoft di espandere la disponibilità dei suoi giochi al di fuori della propria piattaforma Xbox. Ciò dimostra una strategia che si distacca dall’esclusività per abbracciare un mercato più ampio e diversificato.

Nonostante il successo nel settore dei software, Microsoft non trascura lo sviluppo del proprio hardware. L’azienda ha annunciato di essere al lavoro su nuova tecnologia Xbox per mantenere la competizione con PlayStation. Il nuovo hardware dovrebbe integrarsi con la strategia di vendita di giochi su PlayStation Store, creando un circolo virtuoso di crescita e sviluppo tecnologico.