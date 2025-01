Microsoft sta testando una nuova visualizzazione a griglia per il menu Start di Windows 11. La nuova interfaccia, simile a quella di Windows 10X e Microsoft Launcher per Android, offre maggiore densità di informazioni e potrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti in futuro.

Il menu Start di Windows si è sempre distinto come il fulcro dell’interfaccia utente del sistema operativo di Microsoft. La sua evoluzione nel tempo ha dimostrato come ogni modifica apportata richieda una meticolosa considerazione, per evitare di ripetere le controversie suscitate dalle drastiche innovazioni introdotte con Windows 8. Con l’arrivo di Windows 11, Microsoft ha già migliorato tutto, spostando il menu Start dal suo storico angolo in basso a sinistra verso il centro dello schermo.

Recentemente, nell’ambito di una versione beta (Build 22635.3420), Microsoft sta esplorando ulteriori cambiamenti che mirano a rivoluzionare ulteriormente l’aspetto e la funzionalità del menu Start. La novità più evidente è l’introduzione di una visualizzazione a griglia per la schermata “Tutte le app”, che rievoca le disposizioni viste in Windows 10X e nel Microsoft Launcher per dispositivi Android.

La transizione da un elenco di applicazioni a una visualizzazione a griglia rappresenta un potenziale miglioramento nell’utilizzo dello spazio sullo schermo, consentendo una visualizzazione più dettagliata delle informazioni e riducendo la necessità di scorrimento verticale. Tuttavia, questa innovazione introduce una complessità visiva che potrebbe confondere alcuni utenti.

Nonostante non si disponga ancora di informazioni precise sui tempi di lancio di questa novità, è plausibile che, superata la fase di test, la visualizzazione a griglia venga proposta a tutti gli utenti come alternativa all’elenco tradizionale. Ciò costituirebbe un ulteriore passo nell’evoluzione dell’interfaccia utente, in linea con i cambiamenti nelle abitudini degli utenti. Microsoft, consapevole di questi sviluppi, sembra orientata a una strategia che prende ispirazione dal mondo degli smartphone per innovare l’esperienza su PC. Questo approccio è evidenziato anche dall’introduzione di widget sulla schermata di blocco.

L’obiettivo è chiaramente quello di influenzare positivamente il redesign dell’interfaccia utente, sfruttando decisioni accessibili e ben ponderate, al fine di evitare le polemiche suscitate da precedenti aggiornamenti come Windows 8. Questa strategia di evoluzione garantirebbe che il menu Start continui a essere un elemento fondamentale e apprezzato dell’esperienza utente di Windows, adattandosi alle nuove esigenze e preferenze degli utenti.