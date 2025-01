Nuove informazioni emergono sul prossimo smartphone pieghevole a conchiglia Xiaomi Mix Flip. Un leak del codice sorgente di HyperOS rivela dettagli sui sensori della fotocamera, sul display e sulla possibile finestra di lancio.

Nel 2021, Xiaomi ha lasciato il segno nell’arena degli smartphone pieghevoli con il debutto del Mi Mix Fold a libro. Ora il gigante tecnologico cinese si sta preparando a presentare il suo primo modello flip, lo Xiaomi Mix Flip. Le indiscrezioni si susseguono da tempo e GSMChina suggerisce che il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Xiaomi Mix Flip, potrebbe essere dotato di una notevole potenza, con un chipset Snapdragon 8 Gen 3. Il dispositivo dovrebbe essere dotato anche di un sistema di controllo della velocità.

Il flip phone dovrebbe avere una configurazione a doppia fotocamera sul retro, contrariamente alle precedenti indiscrezioni che indicavano una configurazione a tripla fotocamera. L’ultima speculazione è stata accompagnata da un render visivo che mostra il potenziale aspetto del telefono. Ora, grazie a un’analisi del codice sorgente di HyperOS, Android Headlines fa luce sui sensori della fotocamera del Mix Flip, sui dettagli del display e su una possibile finestra di uscita.

Si dice che il Mix Flip potrebbe montare il sensore Light Hunter 800 (ovx8000), lo stesso che si trova nel Redmi K70 Pro. Questo sensore è noto per la sua risoluzione di 50MP e per le sue dimensioni di 1/1,55 pollici. Inoltre, il Mix Flip potrebbe essere dotato del sensore Omnivision OV60A per la seconda fotocamera. Il sensore, introdotto nel 2021, vanta una risoluzione di 60MP, un sensore da 1/2,8 pollici e pixel da 0,61µm. È stato utilizzato in smartphone come il Motorola Edge 40 Pro e il Motorola Edge 30 Ultra.

Per i selfie, Xiaomi potrebbe optare per il sensore OV32B, che significherebbe una fotocamera per selfie da 32MP per il Mix Flip. Questo sensore è già presente in modelli come l’ultimo Xiaomi 14 Ultra. Per quanto riguarda il display, la fonte suggerisce che il Mix Flip potrebbe avere uno schermo con risoluzione di 1,5K, che promette immagini nitide. Riguardo invece la data di commercializzazione del Mix Flip, le fonti indicano una finestra di lancio tra maggio e giugno. Questa speculazione si basa su numeri di modello come “2405CPX3DG/2405CPX3DC“, dove “2405“ indica probabilmente maggio 2024. Tuttavia, nulla è definitivo finché Xiaomi non farà un annuncio ufficiale.

Xiaomi Mix Flip dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo una volta lanciato, a differenza dei precedenti smartphone pieghevoli di Xiaomi. Oltre al Mix Flip, le indiscrezioni indicano l’arrivo dello Xiaomi Mix Fold 4, che si dice avrà quattro fotocamere da 50MP. Quest’ultimo sarà disponibile anche in una variante globale. Entrambi gli smartphone pieghevoli dovrebbero supportare la connettività satellitare.