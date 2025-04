Wear OS di Google offre una vasta collezione di quadranti sviluppati nel corso degli anni, ma a quanto pare non tutta questa raccolta sembra essere in linea con le linee guida tecniche di Wear OS 3, poiché gli utenti riscontrano problemi quando utilizzano le watch faces più datate.

In questo caso, i display non aggiornati con la tecnologia attivano un errore insolito in Wear OS 3, causando la disattivazione della modalità Always-On Display dopo 15 minuti di esecuzione. I test sono stati effettuati dal sito web 9to5Google, con quadranti come i Looks Dials sul Pixel Watch e gli orologi Fossil Gen 6 Wellness, ma con il Galaxy Watch 4 di Samsung non ci sono stati problemi.

L’Always-On Display è una tecnologia straordinaria che consente di mantenere il dispositivo sempre acceso per controllare rapidamente l’ora o altre informazioni, senza dover toccare lo schermo per attivarlo, poiché la funzione può essere attivata con semplici gesti.

Uno sviluppatore suggerisce che il bug riguarda gli orologi che non sono stati creati utilizzando la libreria Jetpack Watch Face, che sostituisce la precedente Wearable Support Library ed è stata una sorta di guida allo sviluppo dal dicembre dello scorso anno. Il registro dei bug rileva che i display stock di Pixel Watch utilizzano la libreria Jetpack Watch Face.

Google ha inizialmente chiuso la segnalazione di bug venerdì, ma l’ha riaperta lunedì mattina, dimostrando che l’azienda sta effettivamente cercando di risolvere il problema. A lungo termine, la soluzione sarebbe quella di far sì che gli sviluppatori modernizzino i loro quadranti per gli smartwatch in una volta sola.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli su un aggiornamento che risolva il problema, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.