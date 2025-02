vivo lancia il nuovo tablet Vivo Pad 2 con chipset Dimensity 9000 di MediaTek, originOS 3 e accessori come la vivo Pencil e la vivo Keyboard, ma solo in Cina.

Il nuovo tablet vivo Pad 2 è stato confermato dalla compagnia cinese e dovrebbe essere disponibile inizialmente solo in Cina. Le prime foto dal vivo del dispositivo sono apparse su Internet, grazie a Digital Chat Station, e mostrano un design elegante ed essenziale. Il tablet avrà una doppia fotocamera posteriore con flash LED e il logo vivo al centro del pannello posteriore. Il display sarà circondato da cornici abbastanza sottili, mentre la compagnia rilascerà accessori ufficiali come la vivo Pencil e la vivo Keyboard da abbinare la tablet.

Il nuovo dispositivo di vivo avrà un chipset MediaTek Dimensity 9000 al suo interno, con un processo produttivo a 4nm all’avanguardia. Esso incorporerà un ultra-core Arm Cortex-X2, tre super-core Arm Cortex-A710, quattro core di efficienza Arm Cortex-A510 e una GPU Mali-G710 MC10. Il tablet potrà avere fino a 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria UFS 3.1, espandibile fino ad ulteriori 8GB. Inoltre, il display LCD IPS da 12 pollici avrà una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione di 2,5K.

Il nuovo vivo Pad 2 eseguirà l’interfaccia utente OriginOS 3, basato sul sistema operativo Android 13. Nonostante non sia stata resa nota la capacità della batteria del nuovo dispositivo, si sa che sarà più grande rispetto al predecessore, ovvero il vivo Pad, che ha una batteria da 8040 mAh con supporto per la ricarica rapida a 44W.

In definitiva, il nuovo vivo Pad 2 è un dispositivo elegante e sofisticato, dotato di specifiche di alto livello. Tuttavia, il tablet sarà disponibile solo in Cina inizialmente, il che potrebbe deludere gli appassionati di tecnologia in altre parti del mondo. Resta da vedere se la compagnia deciderà di distribuirlo in seguito anche in altri mercati.