TikTok, coppia fulminata mentre cercava di riprodurre un video diventato virale negli Stati Uniti.

Tanya Rodriguez, 44 anni, e James Carolfi, 55 anni, sono stati trovati morti per elettrocuzione nella loro casa di Wausau, Wisconsin, USA. Secondo la polizia, la coppia ha cercato di riprodurre un video diventato virale su TikTok, che consiste nel creare disegni simili a “fulmini” usando l’elettricità ad alta tensione su legno.

La coppia è morta “accidentalmente” fulminata, ha concluso lo sceriffo della contea di Marathon. L’attrezzatura a legna ha provocato un incendio nel garage che si è diffuso in tutta la casa, che ha attirato l’attenzione delle autorità. Il caso si è svolto il 6 aprile, ma le indagini si sono concluse solo nell’ultima settimana, il 21 aprile.

Gli esperti avvertono dei rischi di questa pratica. La combustione del legno frattale, oltre a utilizzare l’elettricità ad alta tensione, richiede anche una soluzione chimica specifica, quindi è “altamente pericolosa” e “dovrebbe essere eseguita solo da professionisti qualificati”, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea.

L’American Association of Woodturners (AAW), un’associazione senza scopo di lucro di professionisti della lavorazione del legno, riferisce che 33 persone sono morte per l’incendio di frattali. Il gruppo ha bandito questa attività nel 2017, ma la tecnica è ancora utilizzata da individui senza padronanza degli strumenti necessari e potenzialmente accessibili.

DailyMail afferma che alcune persone “improvvisano” e usano trasformatori a microonde o batterie per auto. Queste parti possono raggiungere una tensione di 12.000 volt.

Non è la prima volta che TikTok, l’app più scaricata al mondo, viene menzionata in casi di incidenti domestici mortali o addirittura atti di simulazione di droghe illecite. A marzo abbiamo segnalato che il social network sarà oggetto di indagini per possibili danni alla salute dei giovani.

Qual è la tua opinione in merito? Commenta qui sotto!