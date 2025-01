In un anno segnato da notevoli progressi nell’intelligenza artificiale, Satya Nadella viene riconosciuto per la sua leadership eccezionale alla guida di Microsoft.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, è stato recentemente eletto “CEO dell’Anno” dalla prestigiosa testata statunitense CNN Business. La sua elezione è avvenuta dopo una serrata competizione con altri leader di spicco nel mondo della tecnologia, tra cui Sam Altman, CEO di OpenAI, e Jensen Huang, CEO di NVIDIA.

Nadella, che guida Microsoft dal 2014, ha definito il 2023 come “l’anno dell’IA”, evidenziando significativi progressi nella produzione e nell’implementazione dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sull’aumento della produttività. Ha enfatizzato l’importanza di assicurare che l’innovazione sia a beneficio di tutti, nelle loro carriere, comunità e Paesi.

In un’intervista rilasciata a CNN Business, Nadella, che ha iniziato la sua carriera come dimostratore di prodotti Excel, ha condiviso alcuni segreti del suo successo. Ha messo in luce la necessità di guidare l’azienda come un team unito, sfatando la concezione di compartimenti stagni. Ha sottolineato anche il ruolo cruciale dell’empatia come competenza di leadership, una capacità che ha sviluppato crescendo il figlio Zain, purtroppo deceduto l’anno scorso a causa di complicazioni di salute.

Ricordando i momenti difficili, Nadella ha ammesso che la chiusura di Windows Phone è stata un errore strategico e il suo più grande errore durante il suo mandato.

Nonostante le sfide incontrate, Nadella ha affermato di non avere intenzione di ritirarsi presto. Ha lasciato al consiglio di amministrazione il compito di selezionare il suo successore, sottolineando che i suoi contributi, in particolare in progetti legati all’intelligenza artificiale, rappresentano la sua eredità. La scelta di come sarà ricordato, ha detto, è nelle mani delle persone.

Il 2023 ha anche risvegliato il dibattito sulla diversità di genere nelle posizioni di leadership aziendale, evidenziando l’urgente necessità di una rappresentanza più equilibrata. Attualmente, solo il 10% delle aziende Fortune 500 è guidato da donne.