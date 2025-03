Alla fine di dicembre, Samsung ha presentato il suo primo monitor gaming mini-LED piatto. Il prodotto si chiama ufficialmente Samsung Odyssey Neo G7 43″ (G70NC) ed ora è diventato ufficialmente globale.

Il mese scorso Samsung ha presentato il monitor gaming Odyssey Neo G7 da 43 pollici. Il monitor è stato annunciato per la prima volta per il mercato sudcoreano e pochi giorni dopo è stato annunciato il lancio per Taiwan. L’azienda sudcoreana ha ora annunciato la disponibilità per i mercati globali. L’azienda ha dichiarato che il monitor sarà disponibile nei principali Paesi entro la fine del primo trimestre del 2023.

La versione da 43 pollici dell’Odyssey Neo G7 è il primo monitor da gaming Mini-LED di Samsung con display a schermo piatto. Ha un display Mini-LED VA da 43 pollici con risoluzione 4K, rapporto di aspetto 16:10, HDR10+ e certificazione VESA Display HDR600. Grazie alle sorgenti di retroilluminazione Mini-LED ad alta densità, è dotato di un’impressionante dimmerazione locale e di un’elevata luminosità sostenuta fino a 600 nit. Samsung ha inoltre utilizzato un rivestimento opaco sullo schermo del monitor per ridurre i riflessi della luce.

Trattandosi di un monitor gaming, l’Odyssey Neo G7 da 43 pollici è destinato ad avere un display ad alta frequenza di aggiornamento. Utilizza un pannello a 144 Hz con un tempo di risposta di 1 ms e supporto AMD FreeSync Premium Pro. Il monitor dispone anche di due altoparlanti da 20W. Dispone di una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1, due porte USB 3.1 Type-A, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2. È dotato di un supporto VESA 200×200 e di illuminazione RGB sul retro.

Il monitor è dotato di Tizen, un punto di forza unico. Nessun altro monitor da gaming di altre marche dispone di un sistema operativo completo; è qui che Samsung ha un enorme vantaggio. Il monitor supporta tutte le applicazioni di streaming musicale e video più diffuse. È inoltre dotato di Samsung Game Bar, Flex Move Screen, Game Picture Mode e Samsung Gaming Hub. La Game Bar visualizza ulteriori informazioni su un gioco, tra cui la frequenza dei fotogrammi, l’input lag, le modalità HDR e VRR, il rapporto d’aspetto e le impostazioni di uscita audio. Samsung Gaming Hub offre servizi di streaming di giochi su cloud, tra cui Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud e Nvidia GeForce Now.