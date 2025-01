Dall’azienda di videogiochi di punta, arriva un innovativo dispositivo audio – le cuffie in-ear Razer Moray, progettate per migliorare l’esperienza dei giocatori e degli appassionati di streaming.

Nell’universo delle cuffie in-ear (IEM), è comune associarle a musicisti e tecnici del suono, persone che hanno bisogno di bloccare i rumori esterni per concentrarsi sulla qualità del suono. Tuttavia, Razer, un marchio noto nel mondo dei videogiochi, punta a cambiare questa prospettiva. L’azienda ha appena lanciato le sue prime cuffie in-ear, le Razer Moray, che mirano a un pubblico di giocatori e appassionati di streaming.

Le Moray presentano un auricolare a doppio driver, cavo e certificazione THX, un insieme che promette alti chiari e bassi profondi. Inoltre, offrono una riduzione passiva del rumore fino a -36 dB, un vantaggio per gli utenti che desiderano concentrarsi esclusivamente sull’esperienza di gioco o di streaming.

Il comfort è un altro aspetto chiave delle nuove cuffie Razer. Il design ergonomico e i cavi intrecciati assicurano che le cuffie restino salde anche durante le lunghe sessioni di gioco o di streaming. Razer ha reso disponibili tre diversi tipi di auricolari, ognuno in tre diverse dimensioni, per garantire la migliore vestibilità possibile.

Le cuffie Moray sono già disponibili per l’acquisto presso Razer e altri rivenditori, con un prezzo di vendita di 149,99 euro. Con questo prezzo, Razer non sta cercando di competere con i marchi di IEM di fascia alta come Audio Technica, Sennheiser o Shure. Questi ultimi offrono cuffie con tre o più driver per orecchio, kit wireless speciali, cavi staccabili e altri accessori di lusso.

Tuttavia, Razer ha un obiettivo diverso. Nonostante le Moray non siano dotate di un microfono incorporato, necessitando quindi di un microfono dedicato per lo streaming, il loro principale punto di forza risiede altrove. Rispetto alle cuffie tradizionali, le cuffie in-ear sono più leggere e comode, adattandosi meglio all’utente. Questo le rende un’opzione ideale per coloro che vogliono minimizzare le interruzioni durante le lunghe sessioni di gioco o streaming.

Le Razer Moray rappresentano un tentativo audace di portare le cuffie in-ear nel mondo dei videogiochi e dello streaming. Se il prodotto avrà successo, potrebbe non solo cambiare il modo in cui i giocatori vivono l’audio, ma potrebbe anche cambiare l’intero settore delle cuffie in-ear.